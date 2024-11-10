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Наслідки дронової атаки РФ на Одесу: кількість поранених зросла до 2, пошкоджено будинки, АЗС, ринок. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожого обстрілу ударними безпілотниками в Одесі отримали поранення дві людини. Вони госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Пошкодження внаслідок ворожої атаки

За даними ОВА, пошкоджено:

  • 6 приватних житлових будинків, (з яких 2 зруйновано);
  • АЗС;
  • ринок: 10 кіосків та 2 магазина;
  • 25 гаражних приміщень;
  •  2 легкові автомобіля;
  • 9 вантажних автомобілів.

Також читайте: В Одесі під час атаки російських БПЛА пролунали вибухи, працює ППО

наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси

"На місцях працюють всі відповідні служби. Приймаються заяви на оформлення матеріальної допомоги, надають консультації щодо пакета документів, який необхідно зібрати для її оформлення. Комунальні служби розчищають руйнування, дворові території, подвір’я, вивозять уламки та допомагають постраждалим", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, ввечері суботи, 9 листопада, російські загарбники запустили по Україні нові групи ударних БпЛА "шахед". Також Цензор.НЕТ інформував, що у Києві двічі оголошували тривогу, знищено близько 15 ворожих безпілотників. Окрім того, внаслідок обстрілу Одеси пошкоджена інфраструктура, є постраждалі.

За даними Повітряних сил, загалом вночі було знищено 62 із 145 "Шахедів", ще 67 - локаційно втрачені.

Автор: 

обстріл (28435) Одеса (5451)


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🙃«Не знімати наслідки атаки українських БПЛА» закликав мер москви, але вже трохи відео вийшло у мережу

Околиці москви не погано «потріпало» - горіли автівки та приватні будинки.

Загалом за версією московської влади, цього ранку наліт здійснили 32 дрони. Відео https://t.me/voynareal/102504
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10.11.2024 10:36 Відповісти
tit for tat
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10.11.2024 10:37 Відповісти
Нема демонстраців прорускіх більше в Одесі,а як до війни хотили з ґєорґєївськими стрічками.
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10.11.2024 10:54 Відповісти
 
 