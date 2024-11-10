Наслідки дронової атаки РФ на Одесу: кількість поранених зросла до 2, пошкоджено будинки, АЗС, ринок. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожого обстрілу ударними безпілотниками в Одесі отримали поранення дві людини. Вони госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Пошкодження внаслідок ворожої атаки

За даними ОВА, пошкоджено:

6 приватних житлових будинків, (з яких 2 зруйновано);

АЗС;

ринок: 10 кіосків та 2 магазина;

25 гаражних приміщень;

2 легкові автомобіля;

9 вантажних автомобілів.

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"На місцях працюють всі відповідні служби. Приймаються заяви на оформлення матеріальної допомоги, надають консультації щодо пакета документів, який необхідно зібрати для її оформлення. Комунальні служби розчищають руйнування, дворові території, подвір’я, вивозять уламки та допомагають постраждалим", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, ввечері суботи, 9 листопада, російські загарбники запустили по Україні нові групи ударних БпЛА "шахед". Також Цензор.НЕТ інформував, що у Києві двічі оголошували тривогу, знищено близько 15 ворожих безпілотників. Окрім того, внаслідок обстрілу Одеси пошкоджена інфраструктура, є постраждалі.

За даними Повітряних сил, загалом вночі було знищено 62 із 145 "Шахедів", ще 67 - локаційно втрачені.