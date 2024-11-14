Из-за атаки БпЛА в Одессе прекратила работу котельная

Из-за атаки российских беспилотников в Одессе прекратила работу котельная.

Об этом сообщил глава города Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за вражеской атаки поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынужденно прекращена работа одной из котельных города", - написал Труханов.

Он также предупредил, что в городе по БпЛА работает ПВО.

Напомним, вечером 14 ноября в Одессе прогремел взрыв.

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