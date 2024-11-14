Из-за атаки БпЛА в Одессе прекратила работу котельная
Из-за атаки российских беспилотников в Одессе прекратила работу котельная.
Об этом сообщил глава города Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за вражеской атаки поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынужденно прекращена работа одной из котельных города", - написал Труханов.
Он также предупредил, что в городе по БпЛА работает ПВО.
Напомним, вечером 14 ноября в Одессе прогремел взрыв.
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Щомісячна його пенсія дорівнює 390тис грн, як вважаєТЕ скільки можна закупити дронів за ОДНУ таку пенсію?
І кошмарити ними кримняш!