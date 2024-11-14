РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9752 посетителя онлайн
Новости
1 737 4

Из-за атаки БпЛА в Одессе прекратила работу котельная

Ворожі безпілотники пошкодили трубопровід в Одесі

Из-за атаки российских беспилотников в Одессе прекратила работу котельная.

Об этом сообщил глава города Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за вражеской атаки поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынужденно прекращена работа одной из котельных города", - написал Труханов.

Он также предупредил, что в городе по БпЛА работает ПВО.

Напомним, вечером 14 ноября в Одессе прогремел взрыв.

Читайте также: За 3 дня враг выпустил по Одессе и району 54 БпЛА. В результате атак 10 человек до сих пор в больнице

Автор: 

беспилотник (3564) обстрел (26995) Одесса (7869)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шахеди літають, як в себе вдома.....
показать весь комментарий
14.11.2024 22:27 Ответить
А знаєТЕ який є пенс в Україні?
Щомісячна його пенсія дорівнює 390тис грн, як вважаєТЕ скільки можна закупити дронів за ОДНУ таку пенсію?
І кошмарити ними кримняш!
показать весь комментарий
14.11.2024 22:40 Ответить
В боях без правил одну сторону заставляють битися за правилами.
показать весь комментарий
14.11.2024 22:53 Ответить
Нагадаю. В містах Курахове, Торецьк, Часів Яр взагалі ні електрики ні теплопостачання немає... В Покровську тільки електрика є частково... Все познається в порівнянні..
показать весь комментарий
14.11.2024 23:36 Ответить
 
 