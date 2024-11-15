Враг ночью атаковал Одессу "шахедами", а не дронами-приманками

В ночь на 15 ноября враг запустил по Одессе много беспилотников, не все можно было сбить над морем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

"Сегодня нас атаковали "шахеды", летевшие на Одессу через море - из Краснодарского края и Крыма. Именно "шахеды", а не то "неустановленного типа", что постоянно летит с севера вперемешку с настоящими ударными беспилотниками", - говорится в заметке.

Игнат объяснил, что именно поэтому, в Одессе много последствий на земле - даже после пораженных/сбитых ударных БПЛА с боевой частью.

Кроме того, плотная застройка города, урбанизированная местность существенно усложняют работу противовоздушной обороны, но процент сбивания остается высоким.

Напомним, в результате российской атаки, в Одессе погибла женщина, еще десять человек получили ранения. Поврежден храм, жилые дома, магазин, гаражи, магистральный трубопровод теплоснабжения, транспортные средства. В зданиях выбиты окна, на некоторых вспыхнули балконы, кровля.

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