Враг ночью атаковал Одессу "шахедами", а не дронами-приманками
В ночь на 15 ноября враг запустил по Одессе много беспилотников, не все можно было сбить над морем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.
"Сегодня нас атаковали "шахеды", летевшие на Одессу через море - из Краснодарского края и Крыма. Именно "шахеды", а не то "неустановленного типа", что постоянно летит с севера вперемешку с настоящими ударными беспилотниками", - говорится в заметке.
Игнат объяснил, что именно поэтому, в Одессе много последствий на земле - даже после пораженных/сбитых ударных БПЛА с боевой частью.
Кроме того, плотная застройка города, урбанизированная местность существенно усложняют работу противовоздушной обороны, но процент сбивания остается высоким.
Напомним, в результате российской атаки, в Одессе погибла женщина, еще десять человек получили ранения. Поврежден храм, жилые дома, магазин, гаражи, магистральный трубопровод теплоснабжения, транспортные средства. В зданиях выбиты окна, на некоторых вспыхнули балконы, кровля.
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