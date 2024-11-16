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У Києві ППО працює по "шахедах"

шахеди

У Києві оголошена повітряна тривога та працюють сили протиповітряної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих ударних безпілотників у бік столиці.

"Ударний БпЛА на Київщині курсом на Бровари. Київ - перебувайте в укриттях!", - ішлося у повідомленні.

Згодом про роботу ППО повідомив мер Києва Віталій Кличко: "У столиці працюють сили ППО".

Також, згідно повідомлення КМВА, ПВО прицює у Київській області, на підступах до Києва.

Також читайте: Ворог вночі атакував Одесу "шахедами", а не дронами-приманками

Автор: 

Київ (19405) ППО (3140) повітряна тривога (899) Повітряні атаки на Київ (735) Шахед (932)


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