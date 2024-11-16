У Києві ППО працює по "шахедах"
У Києві оголошена повітряна тривога та працюють сили протиповітряної оборони.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих ударних безпілотників у бік столиці.
"Ударний БпЛА на Київщині курсом на Бровари. Київ - перебувайте в укриттях!", - ішлося у повідомленні.
Згодом про роботу ППО повідомив мер Києва Віталій Кличко: "У столиці працюють сили ППО".
Також, згідно повідомлення КМВА, ПВО прицює у Київській області, на підступах до Києва.
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