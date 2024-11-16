В Киеве ПВО работала по "шахедам"
В Киеве была объявлена воздушная тревога и работали Силы Противовоздушной обороны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских ударных беспилотников в сторону столицы.
"Ударный БПЛА на Киевщине курсом на Бровары. Киев - будьте в укрытиях!" - говорилось в сообщении.
Впоследствии о работе ПВО сообщил мэр Киева Виталий Кличко: "В столице работают силы ПВО".
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