В Киеве ПВО работала по "шахедам"

В Киеве была объявлена воздушная тревога и работали Силы Противовоздушной обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских ударных беспилотников в сторону столицы.

"Ударный БПЛА на Киевщине курсом на Бровары. Киев - будьте в укрытиях!" - говорилось в сообщении.

Впоследствии о работе ПВО сообщил мэр Киева Виталий Кличко: "В столице работают силы ПВО".

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