РФ увеличила атаки дронами на Украину на 44% после победы Трампа на выборах, - ABC News

Россия увеличила интенсивность своих атак беспилотников дальнего радиуса действия на украинские города примерно на 44% за неделю после победы избранного президента Дональда Трампа на выборах.

Об этом пишет ABC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что победа Трампа на выборах, подтвержденная в ранние часы 6 ноября, совпала с ростом использования Москвой ударных беспилотников иранского производства Shahed для бомбардировки украинских целей по всей стране.

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За неделю после победы Трампа Россия запустила 641 ударный беспилотник на Украину, согласно ежедневным данным, опубликованным Военно-воздушными силами Украины, - в среднем более 91 беспилотника в день.

Однако общая тенденция заключается в более масштабных и регулярных атаках беспилотников, пишет издание.

Бывший офицер Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал, что количество атак российских беспилотников в последние месяцы неуклонно растет. В августе было 818 запусков, в сентябре - 1410, а в октябре - 2072, сказал он. Ступак предположил, что намерение Москвы - нанести Украине как можно больший вред до смены администрации США.

Отмечается, что рост количества дальних атак России происходит параллельно с растущей интенсивностью наземных атак, в то же время на востоке Украины, в Курской области России продолжаются тяжелые бои, а украинские командиры готовятся к ожидаемому наступлению на юге Запорожской области.

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"У обеих сторон есть двухмесячное окно для маневра, прежде чем Трамп вернется в Белый дом, пообещав во время кампании закончить войну "за 24 часа", заставив Киев и Москву сесть за стол переговоров", - сказано в материале.