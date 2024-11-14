РФ увеличила атаки дронами на Украину на 44% после победы Трампа на выборах, - ABC News
Россия увеличила интенсивность своих атак беспилотников дальнего радиуса действия на украинские города примерно на 44% за неделю после победы избранного президента Дональда Трампа на выборах.
Об этом пишет ABC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что победа Трампа на выборах, подтвержденная в ранние часы 6 ноября, совпала с ростом использования Москвой ударных беспилотников иранского производства Shahed для бомбардировки украинских целей по всей стране.
За неделю после победы Трампа Россия запустила 641 ударный беспилотник на Украину, согласно ежедневным данным, опубликованным Военно-воздушными силами Украины, - в среднем более 91 беспилотника в день.
Однако общая тенденция заключается в более масштабных и регулярных атаках беспилотников, пишет издание.
Бывший офицер Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал, что количество атак российских беспилотников в последние месяцы неуклонно растет. В августе было 818 запусков, в сентябре - 1410, а в октябре - 2072, сказал он. Ступак предположил, что намерение Москвы - нанести Украине как можно больший вред до смены администрации США.
Отмечается, что рост количества дальних атак России происходит параллельно с растущей интенсивностью наземных атак, в то же время на востоке Украины, в Курской области России продолжаются тяжелые бои, а украинские командиры готовятся к ожидаемому наступлению на юге Запорожской области.
"У обеих сторон есть двухмесячное окно для маневра, прежде чем Трамп вернется в Белый дом, пообещав во время кампании закончить войну "за 24 часа", заставив Киев и Москву сесть за стол переговоров", - сказано в материале.
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Примітивна логічна маніпуляція.
коли вона була моделлю🙁