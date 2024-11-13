РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8918 посетителей онлайн
Новости
9 017 14

Над Киевом уничтожено несколько крылатых и баллистических ракет и десяток дронов. Разрушений и пострадавших нет, - КГВА

Балістика на Київ

Сегодня, 13 ноября 2024 года, вооруженные силы РФ впервые за последние 73 дня нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

Чем враг бил по Киеву?

По его словам, для атаки враг применил вероятно крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты KN-23/KN-24/"Искандер-М", а также ударные беспилотники.

"Воздушную тревогу в столице объявили в половине седьмого утра из-за угрозы БПЛА с восточного направления. В это время крылатые ракеты уже летели в направлении Киевской области. Когда ракеты уже заходили на Киев, противник одновременно нанес баллистический удар по столице. Завершилась вражеская атака снова беспилотниками. Воздушный удар вооруженных сил России по Киеву продолжался более 2 часов. В результате противовоздушного боя Силы обороны уничтожили несколько крылатых, несколько баллистических ракет и до десятка дронов врага (точное количество и тип примененного вооружения обнародуют в отчетах Воздушные Силы)", - уточнил Попко.

Читайте также: На Киев еще заходят БПЛА. Сохраняется ракетная опасность, - Кличко

"По состоянию на эту минуту информации о разрушениях или пострадавших в Киеве не поступало. Прошу киевлян быть особенно внимательными к сигналам воздушных тревог. В Киевской области еще продолжается воздушная тревога, связанная с угрозой БПЛА. Не исключено, что дроны изменят курс на Киев. Не игнорируйте. Берегите себя!", - добавил он.

Как сообщалось, сегодня утром войска РФ атаковали Киев ракетами. Информации о последствиях ракетной атаки пока нет.

Автор: 

ракеты (3568) дроны (3907) Воздушные атаки на Киев (698)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня 2025 року, до цього часу президентом є Байден. Але, що Байден, що Трамп впевнені, що кацапи на них не будуть пускати свої ракети, бо через неділю віл Кацакпстану не залишиться нічого. Кацапи б'ють ті країни, які слабіші і які замість "Нептунів", "Вільх", "Сапсан-Грім 2" будували дороги і віджималися в Трускавцях та Буковелях.
показать весь комментарий
13.11.2024 10:10
+8
Щира подяка нашим захисникам ,
які зуміли відбити кацапську нечисть 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
13.11.2024 10:50
+7
Редактори!
Слова росія та рф пишуться з маленької літери. Чи у вас з цього приводу інші думки?
До речі, останнім часом такі помилки частенько трапляються. Виправляйтеся.
показать весь комментарий
13.11.2024 13:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що там Трамп скаже???
показать весь комментарий
13.11.2024 10:01 Ответить
Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня 2025 року, до цього часу президентом є Байден. Але, що Байден, що Трамп впевнені, що кацапи на них не будуть пускати свої ракети, бо через неділю віл Кацакпстану не залишиться нічого. Кацапи б'ють ті країни, які слабіші і які замість "Нептунів", "Вільх", "Сапсан-Грім 2" будували дороги і віджималися в Трускавцях та Буковелях.
показать весь комментарий
13.11.2024 10:10 Ответить
Але він бив себе копитом в груди що війна припиниться.Поживем,побачимо чи не пустомеля Трамп
показать весь комментарий
13.11.2024 18:57 Ответить
Щира подяка нашим захисникам ,
які зуміли відбити кацапську нечисть 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
13.11.2024 10:50 Ответить
Ну як так можна верстати матеріал?! Тут пишете - постраждалих і руйнувань немає, а у попередньому - В броварському районі, уламками цілі, поранено людину! Ви там за що гроші отримуєте?
показать весь комментарий
13.11.2024 11:40 Ответить
Броварський район - це область, а не Київ
показать весь комментарий
13.11.2024 13:48 Ответить
А над Києвом нічого і не збивали. Тільки над областю.
показать весь комментарий
13.11.2024 18:43 Ответить
Балістичні ракети запустили по Києву і відповідно ніде їх збити не було можливо, крім як над Києвом. Десь над Деснянським районом це сталось.
показать весь комментарий
13.11.2024 21:19 Ответить
Ні, бо ракета падає на ціль майже вертикально
показать весь комментарий
13.11.2024 23:58 Ответить
В Києві нема. КМВА відповідає лише за Київ.
В області інші влада - ОВА.
показать весь комментарий
13.11.2024 12:50 Ответить
кілька крилатих ракет із 6 Ту-95 -- це 2 (дві)
показать весь комментарий
13.11.2024 13:11 Ответить
Редактори!
Слова росія та рф пишуться з маленької літери. Чи у вас з цього приводу інші думки?
До речі, останнім часом такі помилки частенько трапляються. Виправляйтеся.
показать весь комментарий
13.11.2024 13:27 Ответить
І це м'яко кажучи. Потрібно писати - з території смітника, або вигрібної ями
показать весь комментарий
13.11.2024 15:02 Ответить
 
 