Над Киевом уничтожено несколько крылатых и баллистических ракет и десяток дронов. Разрушений и пострадавших нет, - КГВА

Сегодня, 13 ноября 2024 года, вооруженные силы РФ впервые за последние 73 дня нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

Чем враг бил по Киеву?

По его словам, для атаки враг применил вероятно крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты KN-23/KN-24/"Искандер-М", а также ударные беспилотники.

"Воздушную тревогу в столице объявили в половине седьмого утра из-за угрозы БПЛА с восточного направления. В это время крылатые ракеты уже летели в направлении Киевской области. Когда ракеты уже заходили на Киев, противник одновременно нанес баллистический удар по столице. Завершилась вражеская атака снова беспилотниками. Воздушный удар вооруженных сил России по Киеву продолжался более 2 часов. В результате противовоздушного боя Силы обороны уничтожили несколько крылатых, несколько баллистических ракет и до десятка дронов врага (точное количество и тип примененного вооружения обнародуют в отчетах Воздушные Силы)", - уточнил Попко.

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"По состоянию на эту минуту информации о разрушениях или пострадавших в Киеве не поступало. Прошу киевлян быть особенно внимательными к сигналам воздушных тревог. В Киевской области еще продолжается воздушная тревога, связанная с угрозой БПЛА. Не исключено, что дроны изменят курс на Киев. Не игнорируйте. Берегите себя!", - добавил он.

Как сообщалось, сегодня утром войска РФ атаковали Киев ракетами. Информации о последствиях ракетной атаки пока нет.