Ракета на Киев, в столице слышны взрывы, работает ПВО (обновлено)
Утром 13 ноября 2024 года враг запустил ракету на Киев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Ракета на Киев!" - говорится в сообщении.
"Через Обухов на Киев. Оставайтесь в укрытиях!" - впоследствии уточнили в ВС.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.
"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Путин осуществляет ракетную атаку на Киев прямо сейчас", - пишет глава ОП Андрей Ермак.
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