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Ракета на Киев, в столице слышны взрывы, работает ПВО (обновлено)

ракета

Утром 13 ноября 2024 года враг запустил ракету на Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета на Киев!" - говорится в сообщении.

"Через Обухов на Киев. Оставайтесь в укрытиях!" - впоследствии уточнили в ВС.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Путин осуществляет ракетную атаку на Киев прямо сейчас", - пишет глава ОП Андрей Ермак.

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13.11.2024 07:28 Ответить
Типові московити
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13.11.2024 07:30 Ответить
Агент козир коректує?
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13.11.2024 08:58 Ответить
Там взагалі без д'єрмака щось робиться, чи воно мусить скрізь своє є**** встромити?
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13.11.2024 11:15 Ответить
 
 