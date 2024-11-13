Ракета на Киев, в столице слышны взрывы, работает ПВО (обновлено)

Утром 13 ноября 2024 года враг запустил ракету на Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета на Киев!" - говорится в сообщении.

"Через Обухов на Киев. Оставайтесь в укрытиях!" - впоследствии уточнили в ВС.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также: Украину атакуют вражеские "Шахеды", - Воздушные силы

"Путин осуществляет ракетную атаку на Киев прямо сейчас", - пишет глава ОП Андрей Ермак.