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Украину атаковали вражеские "шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Поздно вечером 12 ноября Россия атакует Украину "шахедами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Группа ударных БПЛА на Сумщине курсом на Черниговщину и Полтавщину! Группа ударных БПЛА на Полтавщине курсом на Черкасскую область! Шахед на Сумы!" - сообщают ВС ВСУ.

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Обновление о движении БПЛА

По состоянию на 00:20 13 ноября зафиксирована группа ударных БПЛА в Днепропетровской области курсом на северо-запад.

Обновление по состоянию на 00:52

  • Группа БПЛА на севере Чернигова курсом на Киев
  • Группа БПЛА на границе Полтавской и Черниговской областей курсом на Киев
  • Группа БПЛА в Днепропетровской области курсом на Полтавскую и Кировоградскую области.

Обновление по состоянию на 01:38

  • Группа БПЛА на севере Сумщины курсом на запад через Черниговщину
  • Группа БПЛА на севере Черниговской области курсом на Киевщину
  • Группа БПЛА вдоль границы Кировоградской и Полтавской областей курсом на Киевщину.

Автор: 

Воздушные силы (2259) воздушная тревога (778) Шахед (945)


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Україну атакують ворожі "Шахеди"

Не плутати з дружніми "Шахедами"!
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13.11.2024 00:14 Ответить
Це архі важливо ?
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13.11.2024 00:39 Ответить
 
 