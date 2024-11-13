Украину атаковали вражеские "шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Поздно вечером 12 ноября Россия атакует Украину "шахедами".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
"Группа ударных БПЛА на Сумщине курсом на Черниговщину и Полтавщину! Группа ударных БПЛА на Полтавщине курсом на Черкасскую область! Шахед на Сумы!" - сообщают ВС ВСУ.
Обновление о движении БПЛА
По состоянию на 00:20 13 ноября зафиксирована группа ударных БПЛА в Днепропетровской области курсом на северо-запад.
Обновление по состоянию на 00:52
- Группа БПЛА на севере Чернигова курсом на Киев
- Группа БПЛА на границе Полтавской и Черниговской областей курсом на Киев
- Группа БПЛА в Днепропетровской области курсом на Полтавскую и Кировоградскую области.
Обновление по состоянию на 01:38
- Группа БПЛА на севере Сумщины курсом на запад через Черниговщину
- Группа БПЛА на севере Черниговской области курсом на Киевщину
- Группа БПЛА вдоль границы Кировоградской и Полтавской областей курсом на Киевщину.
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