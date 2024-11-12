Сбито 46 из 110 БПЛА, 60 локационно утрачены, два улетели в Беларусь, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Ночью российские войска атаковали Украину ракетами и беспилотниками.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, враг ударил по Харькову зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области, атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Курской области Черниговщину, а также бил КАБами по Сумщине и Харьковщине.

Также рашисты выпустили 110 "шахедов" и БПЛА неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Брянск.

"По состоянию на 11.00 подтверждено сбитие 46-ти БПЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.



60 вражеских беспилотников локально потеряны в разных регионах Украины, два российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси", - отметили там.

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