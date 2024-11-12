Над Черкасщиной сбиты 12 "Шахедов", взрывной волной повреждено предприятие
В ночь на вторник, 12 ноября 2024 года, вражеские "Шахеды" атаковали Черкасскую область, в регионе работали силы ПВО, есть сбитые цели.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, в пределах территории региона уничтожено 12 "Шахедов".
"В одном случае из-за падения вражеской цели загорелась сухая трава. В другом - взрывной волной повреждены окна предприятия. Самое главное - обошлось без пострадавших", - отмечают в ОВА.
Как сообщалось, вечером 11 ноября россияне запустили в сторону Украины ударные БпЛА.
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