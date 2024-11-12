РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5130 посетителей онлайн
Новости
1 175 1

Над Черкасщиной сбиты 12 "Шахедов", взрывной волной повреждено предприятие

шахед над Черкащиною

В ночь на вторник, 12 ноября 2024 года, вражеские "Шахеды" атаковали Черкасскую область, в регионе работали силы ПВО, есть сбитые цели.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, в пределах территории региона уничтожено 12 "Шахедов".

"В одном случае из-за падения вражеской цели загорелась сухая трава. В другом - взрывной волной повреждены окна предприятия. Самое главное - обошлось без пострадавших", - отмечают в ОВА.

Также читайте: Обломки "шахедов" упали на дома в Золотоноше Черкасской области. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, вечером 11 ноября россияне запустили в сторону Украины ударные БпЛА.

Автор: 

ПВО (2709) Шахед (943) Черниговская область (1119)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потрібно писати "уламками".
Чи продовжуєте маскуватись?
показать весь комментарий
12.11.2024 09:42 Ответить
 
 