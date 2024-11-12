Над Черкащиною збито 12 "Шахедів", вибуховою хвилею пошкоджено підприємство

У ніч проти вівторка, 12 листопада 2024 року, ворожі "Шахеди" атакували Черкаську область, у регіоні працювали сили ППО, є збиті цілі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, в межах території регіону знищено 12 "Шахедів".

"В одному випадку через падіння ворожої цілі зайнялась суха трава. В іншому - вибуховою хвилею пошкоджено вікна підприємства. Найголовніше - минулось без потерпілих", - наголошують в ОВА.

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Як повідомлялося, ввечері 11 листопада росіяни запустили в бік України ударні БпЛА.