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Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Ввечері 11 листопада Україною шириться повітряна тривога через рух ударних БпЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

Група ворожих БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 22:04

  • Група ворожих БпЛА з півночі Запорізької області рухається північно-західним курсом, у напрямку Дніпра, Кам"янського.
  • Група "шахедів" на межі Донецької та Дніпропетровської областей курсом на Харківщину.
  • Група "шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину.

Оновлення станом на 22:35

  • Група "шахедів" на сході Миколаївщини курсом на північ.
  • Кілька груп БпЛА на Дніпропетровщині рухаються вздовж Дніпра у напрямку Полтавщини/Кіровоградщини.
  • Група "шахедів" на півдні Харківщини курсом на північний захід.
  • Нова група БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.
  • Кілька нових груп ворожих БпЛА з Курської області, РФ на Сумщину.
  • Ворожий дрон з Київщини на Житомирщину.

Оновлення станом на 23:14

  • на сході Миколаївщини на північ.
  • на півночі Миколаївщини/півдні Кіровоградщини на Кропивницький.
  • на півночі Запорізької області на Запоріжжя.
  • в районі Дніпра, на півночі Дніпропетровщини, півдні Полтавщини, на межі Полтавщини, Кіровоградщини, Черкащини рухаються вздовж Дніпра, у північно-західному напрямку.
  • з Донеччини на Дніпропетровщину.
  • на заході Харківщини курсом на Полтавщину.
  • на заході Сумщини курсом на Чернігівщину/Полтавщину.
  • Кілька груп "шахедів" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину/Харківщину.
  • Ворожий дрон північніше Житомира на захід.

Оновлення станом на 00:24 12 листопада

  • Групи "шахедів" на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині. Черкащині, Київщині рухаються вздовж Дніпра у напрямку Києва.
  • на заході Харківщини курсом на Дніпропетровщину.
  • Кілька груп "шахедів" на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.
  • Кілька груп "шахедів" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.
  • Нові "шахеди" з Курської області, РФ на Сумщину.
  • на півдні Чернігівщини на Київщину.
  • "Шахед" з півночі Чернігівської області через Білорусь у напрямку Прип"яті на півночі Київщини.

Станом на 01:11 атака "Шахедів" триває, нові групи БпЛА залітають з Курської та Бєлгородської областей РФ на Сумщину далі на Полтавщину, Чернігівщину, Київщину.

Також читайте: На Київщині зафіксували російський БпЛа: працює ППО

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Повітряні сили (2628) повітряна тривога (914) Шахед (983)


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інформація,котра пролунала із американських територій ,від де-кого ,хто виграв вибори президента США про закінчення війни за 24 години.як і про удар по мацковських куполах,в реальності є не що інше,як передвиборчі обіцянки,котрі ніхто не буде виконувати
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11.11.2024 21:56 Відповісти
То воно ще не інавгуроване як мальчік в трусіках (насправді хутін його послав)
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11.11.2024 22:12 Відповісти
До*б*й*би.
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11.11.2024 22:26 Відповісти
 
 