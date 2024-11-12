Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 11 листопада Україною шириться повітряна тривога через рух ударних БпЛА.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.
Група ворожих БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.
Оновлення щодо руху БпЛА
Оновлення станом на 22:04
- Група ворожих БпЛА з півночі Запорізької області рухається північно-західним курсом, у напрямку Дніпра, Кам"янського.
- Група "шахедів" на межі Донецької та Дніпропетровської областей курсом на Харківщину.
- Група "шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину.
Оновлення станом на 22:35
- Група "шахедів" на сході Миколаївщини курсом на північ.
- Кілька груп БпЛА на Дніпропетровщині рухаються вздовж Дніпра у напрямку Полтавщини/Кіровоградщини.
- Група "шахедів" на півдні Харківщини курсом на північний захід.
- Нова група БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.
- Кілька нових груп ворожих БпЛА з Курської області, РФ на Сумщину.
- Ворожий дрон з Київщини на Житомирщину.
Оновлення станом на 23:14
- на сході Миколаївщини на північ.
- на півночі Миколаївщини/півдні Кіровоградщини на Кропивницький.
- на півночі Запорізької області на Запоріжжя.
- в районі Дніпра, на півночі Дніпропетровщини, півдні Полтавщини, на межі Полтавщини, Кіровоградщини, Черкащини рухаються вздовж Дніпра, у північно-західному напрямку.
- з Донеччини на Дніпропетровщину.
- на заході Харківщини курсом на Полтавщину.
- на заході Сумщини курсом на Чернігівщину/Полтавщину.
- Кілька груп "шахедів" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину/Харківщину.
- Ворожий дрон північніше Житомира на захід.
Оновлення станом на 00:24 12 листопада
- Групи "шахедів" на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині. Черкащині, Київщині рухаються вздовж Дніпра у напрямку Києва.
- на заході Харківщини курсом на Дніпропетровщину.
- Кілька груп "шахедів" на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.
- Кілька груп "шахедів" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.
- Нові "шахеди" з Курської області, РФ на Сумщину.
- на півдні Чернігівщини на Київщину.
- "Шахед" з півночі Чернігівської області через Білорусь у напрямку Прип"яті на півночі Київщини.
Станом на 01:11 атака "Шахедів" триває, нові групи БпЛА залітають з Курської та Бєлгородської областей РФ на Сумщину далі на Полтавщину, Чернігівщину, Київщину.
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар11.11.2024 21:56 Відповісти Мені подобається 1
Ukrainian Tarot
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Hulio
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