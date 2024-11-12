Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 11 листопада Україною шириться повітряна тривога через рух ударних БпЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

Група ворожих БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 22:04

Група ворожих БпЛА з півночі Запорізької області рухається північно-західним курсом, у напрямку Дніпра, Кам"янського.

Група "шахедів" на межі Донецької та Дніпропетровської областей курсом на Харківщину.

Група "шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину.

Оновлення станом на 22:35

Група "шахедів" на сході Миколаївщини курсом на північ.

Кілька груп БпЛА на Дніпропетровщині рухаються вздовж Дніпра у напрямку Полтавщини/Кіровоградщини.

Група "шахедів" на півдні Харківщини курсом на північний захід.

Нова група БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.

Кілька нових груп ворожих БпЛА з Курської області, РФ на Сумщину.

Ворожий дрон з Київщини на Житомирщину.

Оновлення станом на 23:14

на сході Миколаївщини на північ.

на півночі Миколаївщини/півдні Кіровоградщини на Кропивницький.

на півночі Запорізької області на Запоріжжя.

в районі Дніпра, на півночі Дніпропетровщини, півдні Полтавщини, на межі Полтавщини, Кіровоградщини, Черкащини рухаються вздовж Дніпра, у північно-західному напрямку.

з Донеччини на Дніпропетровщину.

на заході Харківщини курсом на Полтавщину.

на заході Сумщини курсом на Чернігівщину/Полтавщину.

Кілька груп "шахедів" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину/Харківщину.

Ворожий дрон північніше Житомира на захід.

Оновлення станом на 00:24 12 листопада

Групи "шахедів" на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині. Черкащині, Київщині рухаються вздовж Дніпра у напрямку Києва.

на заході Харківщини курсом на Дніпропетровщину.

Кілька груп "шахедів" на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.

Кілька груп "шахедів" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.

Нові "шахеди" з Курської області, РФ на Сумщину.

на півдні Чернігівщини на Київщину.

"Шахед" з півночі Чернігівської області через Білорусь у напрямку Прип"яті на півночі Київщини.

Станом на 01:11 атака "Шахедів" триває, нові групи БпЛА залітають з Курської та Бєлгородської областей РФ на Сумщину далі на Полтавщину, Чернігівщину, Київщину.

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