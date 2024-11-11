На Київщині зафіксували російський БпЛа: працює ППО
Увечері 11 листопада у Київській області зафіксували у повітрі ворожий дрон. У столиці та області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ворожий БпЛА (імовірно розвідувальний) на Київщині. Працює ППО", - йдеться у повідомленні.
Станом на 21:30 у Києві та області оголошена повітряна тривога.
"БпЛА курсом на Київ", - додали в ПС.
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