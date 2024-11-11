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На Київщині зафіксували російський БпЛа: працює ППО

На Київщині працює ППО по ворожому БПЛА

Увечері 11 листопада у Київській області зафіксували у повітрі ворожий дрон. У столиці та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ворожий БпЛА (імовірно розвідувальний) на Київщині. Працює ППО", - йдеться у повідомленні.

Станом на 21:30 у Києві та області оголошена повітряна тривога.

"БпЛА курсом на Київ", - додали в ПС.

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Автор: 

Київ (19455) Київська область (4015) ППО (3182) Повітряні сили (2628)


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