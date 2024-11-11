На Київщині працюють сили ППО
Вдень 11 листопада 2024 року ворог атакує Київщині із застосуванням ударних дронів, на території регіону працюють сили ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог знову запустив "Шахеди", дрони вже на Сумщині та Полтавщині, є загрози для Чернігівщини, Черкащини і Київщини.
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