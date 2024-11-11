Атака "Шахедів" на Київщину: ППО знищила всі дрони, без потерпілих та ворожих влучань

Вночі 11 листопада 2024 року війська РФ вкотре атакували Київщину ударними дронами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворожі цілі знищені силами ППО.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки від падіння уламків

В двох районах області внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" виникло декілька загорянь трав'яного настилу. Всі ділянки пожеж ліквідовані.

Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.

Раніше у Повітряних силах інформували, що ППО збила дві ракети Х-59/69 та 39 ворожих безпілотників з 74, ще 30 локаційно втрачені.