Атака "Шахедів" на Київщину: ППО знищила всі дрони, без потерпілих та ворожих влучань
Вночі 11 листопада 2024 року війська РФ вкотре атакували Київщину ударними дронами.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворожі цілі знищені силами ППО.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.
Наслідки від падіння уламків
В двох районах області внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" виникло декілька загорянь трав'яного настилу. Всі ділянки пожеж ліквідовані.
Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.
Раніше у Повітряних силах інформували, що ППО збила дві ракети Х-59/69 та 39 ворожих безпілотників з 74, ще 30 локаційно втрачені.
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Але дуже важливо стстемно биьи по аеродромах, іскандерах та шахедниках ! Бо зараз все це горить і падає на нашій землі, та для захисту приорітетних обє'ктів витрачаються найдорожчі БК а не тільки патрони( набої) у мобільних груп