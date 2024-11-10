Наслідки атаки "Шахедів" на Київщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТО

Сьогодні, 10 листопада, окупанти вчергове атакували дронами Київщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, станом на 10:00 в одному з районів пошкоджено приватний будинок, господарську будівлю, підсобне приміщення та паркан. У будинку виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.





"Поліція Київщини нагадує громадянам, що в разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та негайно прямувати в найближчі укриття!", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, вночі 10 листопада "Шахеди" атакували Київщину, минулося без ворожих влучань, втім є пошкодження внаслідок падіння уламків.

Як повідомлялося, ввечері суботи, 9 листопада, російські загарбники запустили по Україні нові групи ударних БпЛА "шахед". Також Цензор.НЕТ інформував, що у Києві двічі оголошували тривогу, знищено близько 15 ворожих безпілотників. Окрім того, внаслідок обстрілу Одеси пошкоджена інфраструктура, є постраждалі.

За даними Повітряних сил, загалом вночі було знищено 62 із 145 "Шахедів", ще 67 - локаційно втрачені.