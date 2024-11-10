Вночі "Шахеди" атакували Київщину: без ворожих влучань, є пошкодження внаслідок падіння уламків
У ніч на неділю,10 листопада 2024 року, ворог масовано атакував Київщину із використанням ударних БпЛА. Сьогодні вночі тривога тривала понад 10 годин.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - інформує очільник регіону.
Пошкодження внаслідок падіння уламків
За даними ОВА, станом на 8:30 внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено один приватний будинок - сталося загоряння. Пожежу вже ліквідували. Пошкоджено паркан та господарчу будівлю.
В іншому районі уламки збитих БпЛА пошкодили підсобне приміщення, паркан та стали причиною загоряння трав'яного настилу.
Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки на Київщину.
Як повідомлялося, ввечері суботи, 9 листопада, російські загарбники запустили по Україні нові групи ударних БпЛА "шахед". Також Цензор.НЕТ інформував, що у Києві двічі оголошували тривогу, знищено близько 15 ворожих безпілотників.
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