Ночью "Шахеды" атаковали Киевщину: без вражеских попаданий, есть повреждения в результате падения обломков

В ночь на воскресенье, 10 ноября 2024 года, враг массированно атаковал Киевскую область с использованием ударных БпЛА. Сегодня ночью тревога продолжалась более 10 часов.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - информирует глава региона.

Повреждения в результате падения обломков

По данным ОВА, по состоянию на 8:30 в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден один частный дом - произошло возгорание. Пожар уже ликвидировали. Поврежден забор и хозяйственная постройка.

Также смотрите: Последствия вражеской атаки на Киевщину: ГСЧС ликвидировали пожар в Обуховском районе. ФОТОрепортаж

В другом районе обломки сбитых БпЛА повредили подсобное помещение, забор и стали причиной возгорания травяного настила.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки на Киевщину.

Как сообщалось, вечером субботы, 9 ноября, российские захватчики запустили по Украине новые группы ударных БпЛА "шахед". Также Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве дважды объявляли тревогу, уничтожено около 15 вражеских беспилотников.