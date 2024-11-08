РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12451 посетитель онлайн
Новости Фото
2 945 0

Последствия вражеской атаки на Киевщину: ГСЧС ликвидировали пожар в Обуховском районе. ФОТОрепортаж

Воздушная тревога в Киевской области с вечера 7 ноября продолжалась более 12 часов. В результате падения обломков возникло возгорание металлического вагончика в Обуховском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Киевской области.

Пожар ликвидирован в 06:00.

Также спасателями проводились работы по ликвидации разлива топлива из четырех поврежденных грузовых автомобилей, которые находились рядом на обособленной бетонной площадке.

Четыре водителя получили телесные повреждения.

Также смотрите: Армия РФ атаковала Киевщину ракетами: ранены 4 человека. ФОТО

Обстріли Київської області 8 листопада
Обстріли Київської області 8 листопада
Обстріли Київської області 8 листопада
Обстріли Київської області 8 листопада
Обстріли Київської області 8 листопада

Автор: 

Киевская область (4241) обстрел (28274)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 