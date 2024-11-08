Последствия вражеской атаки на Киевщину: ГСЧС ликвидировали пожар в Обуховском районе. ФОТОрепортаж

Воздушная тревога в Киевской области с вечера 7 ноября продолжалась более 12 часов. В результате падения обломков возникло возгорание металлического вагончика в Обуховском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Киевской области.

Пожар ликвидирован в 06:00.

Также спасателями проводились работы по ликвидации разлива топлива из четырех поврежденных грузовых автомобилей, которые находились рядом на обособленной бетонной площадке.

Четыре водителя получили телесные повреждения.

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