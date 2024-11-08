РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12383 посетителя онлайн
Новости Фото
6 770 10

Армия РФ атаковала Киевщину ракетами: ранены 4 человека. ФОТО

В ночь на 8 ноября российские захватчики атаковали Киевскую область ракетами. В результате атаки ранены четыре человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Российский враг продолжает атаки на Киевскую область. В результате падения обломков сбитых вражеских целей во время ракетной атаки на Киевщину пострадали 4 человека. Это водители автомобилей, находившиеся в авто возле места падения обломков. Мужчины получили ранения различной степени", - говорится в сообщении.

Кравченко отметил, что состояние одного из них тяжелое, еще двое водителей имеют среднее состояние. Другой получил легкие ранения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавших госпитализируют в местную больницу.

По информации МВД Украины, в результате атаки получили повреждения шесть частных домов, четыре автомобиля. Также произошло возгорание травяного настила и пожар помещения недействующей газовой АЗС, которые уже ликвидированы.

Также читайте: Киевщину атаковали российские БПЛА: обломки "шахедов" повредили 4 частных дома

Атака на Київську область 8 листопада
Атака на Київську область 8 листопада
Атака на Київську область 8 листопада

Автор: 

Киевская область (4241) обстрел (28274)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Да, на роботу "весело" діставатися останні дні...
показать весь комментарий
08.11.2024 08:18 Ответить
+2
як киянину, до 19 року було тісно, з 19 самотньо а 22 абсолютно непрогнозовано
показать весь комментарий
08.11.2024 08:55 Ответить
+2
Нє, воно сидить на ****ному мараХфонє і у нього просто пам'ять, як у рибки гуппі.
показать весь комментарий
08.11.2024 11:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да, на роботу "весело" діставатися останні дні...
показать весь комментарий
08.11.2024 08:18 Ответить
як киянину, до 19 року було тісно, з 19 самотньо а 22 абсолютно непрогнозовано
показать весь комментарий
08.11.2024 08:55 Ответить
Цікаво, а як могло бути прогнозовано з 2022? Чи міг якось влізти в мізки *****, а з 22 ця здатність в тебе зникла? І шо сталося в 19? Тебе покинули друзі?
показать весь комментарий
08.11.2024 09:33 Ответить
ясно. суспільним транспортом не користуємося
показать весь комментарий
08.11.2024 10:55 Ответить
Нє, воно сидить на ****ному мараХфонє і у нього просто пам'ять, як у рибки гуппі.
показать весь комментарий
08.11.2024 11:01 Ответить
на ****ному мараХфонє сидиш ти, ухилянт обісRаний! До Британії домарафонило...
показать весь комментарий
08.11.2024 12:24 Ответить
А про гуппі я попав точно в "яблочко"!
показать весь комментарий
08.11.2024 13:13 Ответить
питалов известный єЗе и єТэцэкун
показать весь комментарий
08.11.2024 13:38 Ответить
питалов известный єЗе и єТэцэкун дистанційно завербований
показать весь комментарий
08.11.2024 13:39 Ответить
 
 