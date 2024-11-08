Армия РФ атаковала Киевщину ракетами: ранены 4 человека. ФОТО

В ночь на 8 ноября российские захватчики атаковали Киевскую область ракетами. В результате атаки ранены четыре человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Российский враг продолжает атаки на Киевскую область. В результате падения обломков сбитых вражеских целей во время ракетной атаки на Киевщину пострадали 4 человека. Это водители автомобилей, находившиеся в авто возле места падения обломков. Мужчины получили ранения различной степени", - говорится в сообщении.

Кравченко отметил, что состояние одного из них тяжелое, еще двое водителей имеют среднее состояние. Другой получил легкие ранения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавших госпитализируют в местную больницу.

По информации МВД Украины, в результате атаки получили повреждения шесть частных домов, четыре автомобиля. Также произошло возгорание травяного настила и пожар помещения недействующей газовой АЗС, которые уже ликвидированы.

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