Киевщину атаковали российские БПЛА: обломки "шахедов" повредили 4 частных дома

В ночь на 7 ноября РФ атаковала Киевскую область "шахедами". В одном из населенных пунктов повреждены 4 частных дома, возникло возгорание травы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Враг не прекращает массированные атаки дронами на нашу область, тревога продолжается уже 10 часов. В регионе активно работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", - говорится в сообщении.

Кравченко отметил, что пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущены.

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"По состоянию на 8:30 в одном из населенных пунктов зафиксированы повреждения 4 частных домов. В частности, выбиты окна, повреждены крыши и заборы.

Кроме того, в одном из районов ликвидирован пожар травяного настила, возникший в результате падения обломков сбитых вражеских целей", - говорится в сообщении.

"Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки", - добавил Кравченко.

Ранее сообщалось, что над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БпЛА