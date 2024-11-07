Київщину атакували російські БпЛА: уламки "Шахедів" пошкодили 4 приватні будинки

У ніч проти 7 листопада РФ атакувала Київську область "Шахедами". В одному з населених пунктів пошкоджено 4 приватні будинки, виникло займання трави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Ворог не припиняє масовані атаки дронами на нашу область.Тривога триває вже 10 годин. В регіоні активно працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі". - ідеться в повідомленні.

Кравченко зауважив, що постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

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"Станом на 8:30 в одному з населених пунктів зафіксовані пошкодження 4 приватних будинків. Зокрема вибиті вікна, пошкоджені дахи та паркани.

Крім того, в одному з районів ліквідована пожежа трав'яного настилу, що виникла внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей", - ідеться в дописі.

"Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки", - додав Кравченко.

Раніше повідомлялося, що над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА.