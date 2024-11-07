В результате атаки БПЛА в Киеве поврежден жилой дом, предварительно - без пострадавших, - КГВА

В ночь на 7 ноября в результате атаки российских беспилотников был поврежден жилой дом в Голосеевском районе Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба КГВА.

"В результате атаки беспилотников вооруженных сил РФ по Киеву в Голосеевском р-не, по предварительным данным, есть существенное повреждение квартиры в жилом доме. Пожара на месте нет. Предварительно - без пострадавших. Информация оперативной сводки проверяется и уточняется", - отмечают в администрации.

Кроме того, в этом районе зафиксирован пожар на территории гаражного кооператива.

Информация о пострадавших не поступала.

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