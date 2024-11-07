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В результате атаки БПЛА в Киеве поврежден жилой дом, предварительно - без пострадавших, - КГВА

Шахед

В ночь на 7 ноября в результате атаки российских беспилотников был поврежден жилой дом в Голосеевском районе Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба КГВА.

"В результате атаки беспилотников вооруженных сил РФ по Киеву в Голосеевском р-не, по предварительным данным, есть существенное повреждение квартиры в жилом доме. Пожара на месте нет. Предварительно - без пострадавших. Информация оперативной сводки проверяется и уточняется", - отмечают в администрации.

Кроме того, в этом районе зафиксирован пожар на территории гаражного кооператива.

Информация о пострадавших не поступала.

Также читайте: На Киевщине фиксировали "шахеды", работала ПВО, - Киевская ОВА

Автор: 

Киев (25795) Шахед (1243)


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Самим не тошно називати кацапських терористів "збройними силами рф"?
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07.11.2024 02:45 Ответить
Проти України все ж не віслюкопаси з Хамасу воюють, а всі споряджені армії регулярних військ ядерної держави.
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07.11.2024 03:36 Ответить
точніше вже двох ядерних держав
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07.11.2024 03:38 Ответить
Який примітивний стереотип. Вони що,перестали через це бути терористами?
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07.11.2024 06:12 Ответить
 
 