В результате атаки БПЛА в Киеве поврежден жилой дом, предварительно - без пострадавших, - КГВА
В ночь на 7 ноября в результате атаки российских беспилотников был поврежден жилой дом в Голосеевском районе Киева.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба КГВА.
"В результате атаки беспилотников вооруженных сил РФ по Киеву в Голосеевском р-не, по предварительным данным, есть существенное повреждение квартиры в жилом доме. Пожара на месте нет. Предварительно - без пострадавших. Информация оперативной сводки проверяется и уточняется", - отмечают в администрации.
Кроме того, в этом районе зафиксирован пожар на территории гаражного кооператива.
Информация о пострадавших не поступала.
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Gary Grant
показать весь комментарий07.11.2024 02:45 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
anna petrova #587029
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anna petrova #587029
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Gary Grant
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