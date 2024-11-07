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Внаслідок атаки БпЛА у Києві пошкоджено житловий будинок, попередньо без постраждалих - КМВА

Шахед

В ніч на 7 листопада внаслідок атаки російських безпілотників було пошкоджено житловий будинок у Голосіївському районі Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба КМВА.

"Внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ по Києву в Голосіївському р-ні, за попередніми даними є суттєве пошкодження квартири в житловому будинку. Пожежі на місці немає. Попередньо - без постраждалих. Інформація оперативного зведення перевіряється та уточнюється", - зазначають в адміністрації.

Крім того, в цьому районі зафіксовано пожежу на території гаражного кооперативу.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

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Автор: 

Київ (19795) Шахед (1246)


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Самим не тошно називати кацапських терористів "збройними силами рф"?
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07.11.2024 02:45 Відповісти
Проти України все ж не віслюкопаси з Хамасу воюють, а всі споряджені армії регулярних військ ядерної держави.
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07.11.2024 03:36 Відповісти
точніше вже двох ядерних держав
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07.11.2024 03:38 Відповісти
Який примітивний стереотип. Вони що,перестали через це бути терористами?
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07.11.2024 06:12 Відповісти
 
 