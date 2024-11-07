Внаслідок атаки БпЛА у Києві пошкоджено житловий будинок, попередньо без постраждалих - КМВА

В ніч на 7 листопада внаслідок атаки російських безпілотників було пошкоджено житловий будинок у Голосіївському районі Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба КМВА.

"Внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ по Києву в Голосіївському р-ні, за попередніми даними є суттєве пошкодження квартири в житловому будинку. Пожежі на місці немає. Попередньо - без постраждалих. Інформація оперативного зведення перевіряється та уточнюється", - зазначають в адміністрації.

Крім того, в цьому районі зафіксовано пожежу на території гаражного кооперативу.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

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