Внаслідок атаки БпЛА у Києві пошкоджено житловий будинок, попередньо без постраждалих - КМВА
В ніч на 7 листопада внаслідок атаки російських безпілотників було пошкоджено житловий будинок у Голосіївському районі Києва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба КМВА.
"Внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ по Києву в Голосіївському р-ні, за попередніми даними є суттєве пошкодження квартири в житловому будинку. Пожежі на місці немає. Попередньо - без постраждалих. Інформація оперативного зведення перевіряється та уточнюється", - зазначають в адміністрації.
Крім того, в цьому районі зафіксовано пожежу на території гаражного кооперативу.
Інформація щодо постраждалих не надходила.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Gary Grant
показати весь коментар07.11.2024 02:45 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
anna petrova #587029
показати весь коментар07.11.2024 03:36 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
anna petrova #587029
показати весь коментар07.11.2024 03:38 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Gary Grant
показати весь коментар07.11.2024 06:12 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль