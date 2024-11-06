Знищено 38 із 63 "Шахедів", ще 20 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 6 листопада 2024 року ворог завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря, також випустив по Україні 63 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 07.30 підтверджено збиття 38-ми ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях.

20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два - в повітряному просторі України.

Бойова робота триває!

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Як повідомлялося, ввечері 5 листопада повітряні сили зафіксували російські ударні безпілотники. Також Цензор.НЕТ інформув, що вночі на Київщині працювали сили ППО