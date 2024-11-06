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Новини
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Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Ввечері 5 листопада в декількох областях України лунає повітряна тривога. Повітряні сили зафіксували російські ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПС ЗСУ.

Рух ударних БпЛА над Україною:

  • група "шахедів" з півночі Сумщини курсом на південь.
  • група "шахедів" на Чернігівщині курс західний.
  • "шахед" на півдні Харківщини курс південний.
  • "шахед" на Дніпропетровщині в напрямку півдня.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 22:00

  • група "шахедів" з Сумщини курсом на захід.
  • група "шахедів" на Чернігівщині курс на Київщину.
  • "шахед" на півдні Дніпропетровщини в напрямку півдня.
  • нова група "шахедів" з Сумщини курсом на південь.

Оновлення станом на 23:08

  • "шахед" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.
  • "шахед" на Чернігівщині в напрямку Київщини.
  • "шахед" на заході Київщини курсом на Житомирщину.

Оновлення станом на 00:07 6 листопада

  • нова група "шахедів" з Херсонщини курсом на Одещину через Миколаївську область
  • "шахед" з Миколаївщини курсом на Дніпропетровщину.
  • нова група "шахедів" на Херсонщині курсом на Миколаївщину.
  • "шахеди" з Сумщини в напрямку Полтавщини.

Оновлення станом на 00:26

  • нова група "шахедів" з Чорного моря курсом на Миколаївщину.
  • "шахеди" з Миколаївщини курсом на Кіровоградщину.
  • групи "шахедів" з Миколаївщини та Одещини в північно-західному напрямку.

Оновлення станом на 01:37

  • нова група "шахедів" на Сумщині курсом на Чернігівщину.
  • "шахед" на Кіровоградщині тримає курс на захід.
  • "шахед" з Чернігівщини через територію Білорусі  курсом на Київщину.
  • "шахеди" з Полтавщини курсом на Черкащину.

Також читайте: За 3 місяці Росія вдарила по Україні більш ніж чотирма тисячами "Шахедів" і дронами, що їх імітують, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2811) повітряна тривога (944) Шахед (1234)


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Топ коментарі
+13
слово росіянин тепер асоціюється тільки з підарасом
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05.11.2024 22:23 Відповісти
+8
Давно не було, скучили, @ля!
Щоб ви всі, московити, повиздихали!
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05.11.2024 21:48 Відповісти
+3
Росіяни хороші, а москолота погана? це з серії є русскіє і є кацапи...
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05.11.2024 22:17 Відповісти
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Давно не було, скучили, @ля!
Щоб ви всі, московити, повиздихали!
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05.11.2024 21:48 Відповісти
Ви правильно дали визначення, хто атакує Україну... "москолота"! І мене бісить, коли в назві новини пишуть "росіяни атакують..." Це щоб не скривдити пуйла і тих, хто нас вбиває ???? І це дуже часто
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05.11.2024 22:10 Відповісти
Росіяни хороші, а москолота погана? це з серії є русскіє і є кацапи...
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05.11.2024 22:17 Відповісти
Хароший рускій тільки дохлий !!!
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05.11.2024 23:03 Відповісти
А я на них кажу свинособаки
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05.11.2024 22:30 Відповісти
Атакує підераша або параша.
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05.11.2024 22:46 Відповісти
слово росіянин тепер асоціюється тільки з підарасом
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05.11.2024 22:23 Відповісти
Оновлено. Киів поки не.
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06.11.2024 00:19 Відповісти
А при Порошенку Трамп дав дозвіл на передачу джавелінів.
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06.11.2024 00:21 Відповісти
Саме так , це правда !
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06.11.2024 00:31 Відповісти
Киів уже. "мацква может спать спокойно...".
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06.11.2024 01:46 Відповісти
зупинити війну за рахунок кого і чого?
шось ми дуже швидко забуваємо і дітей під театрм в Маріку і своїх загиблих військових!
збудуйте якусь ***** з ґімна і очерету посеред поля і напишить на неї "ДІТИ" - кацапня саме туди і вдарить...
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06.11.2024 06:04 Відповісти
Верховний говнлкомандувач потужно зачитає у вечірньому відосику статистику: скільки ракет і скільки шахедів бомбили Україну. Щось про паляницю вже і не заікається
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06.11.2024 07:46 Відповісти
 
 