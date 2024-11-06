Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 5 листопада в декількох областях України лунає повітряна тривога. Повітряні сили зафіксували російські ударні безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПС ЗСУ.
Рух ударних БпЛА над Україною:
- група "шахедів" з півночі Сумщини курсом на південь.
- група "шахедів" на Чернігівщині курс західний.
- "шахед" на півдні Харківщини курс південний.
- "шахед" на Дніпропетровщині в напрямку півдня.
Оновлення щодо руху БпЛА
Оновлення станом на 22:00
- група "шахедів" з Сумщини курсом на захід.
- група "шахедів" на Чернігівщині курс на Київщину.
- "шахед" на півдні Дніпропетровщини в напрямку півдня.
- нова група "шахедів" з Сумщини курсом на південь.
Оновлення станом на 23:08
- "шахед" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.
- "шахед" на Чернігівщині в напрямку Київщини.
- "шахед" на заході Київщини курсом на Житомирщину.
Оновлення станом на 00:07 6 листопада
- нова група "шахедів" з Херсонщини курсом на Одещину через Миколаївську область
- "шахед" з Миколаївщини курсом на Дніпропетровщину.
- нова група "шахедів" на Херсонщині курсом на Миколаївщину.
- "шахеди" з Сумщини в напрямку Полтавщини.
Оновлення станом на 00:26
- нова група "шахедів" з Чорного моря курсом на Миколаївщину.
- "шахеди" з Миколаївщини курсом на Кіровоградщину.
- групи "шахедів" з Миколаївщини та Одещини в північно-західному напрямку.
Оновлення станом на 01:37
- нова група "шахедів" на Сумщині курсом на Чернігівщину.
- "шахед" на Кіровоградщині тримає курс на захід.
- "шахед" з Чернігівщини через територію Білорусі курсом на Київщину.
- "шахеди" з Полтавщини курсом на Черкащину.
Топ коментарі
+13 Gfg88
показати весь коментар05.11.2024 22:23 Відповісти Посилання
+8 Evgeny N
показати весь коментар05.11.2024 21:48 Відповісти Посилання
+3 віктор федорович #394174
показати весь коментар05.11.2024 22:17 Відповісти Посилання
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шось ми дуже швидко забуваємо і дітей під театрм в Маріку і своїх загиблих військових!
збудуйте якусь ***** з ґімна і очерету посеред поля і напишить на неї "ДІТИ" - кацапня саме туди і вдарить...