Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 5 ноября в нескольких областях Украины раздается воздушная тревога. Воздушные силы зафиксировали российские ударные беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ВС ВСУ.
Движение ударных БпЛА над Украиной:
- группа "шахедов" с севера Сумщины курсом на юг.
- группа "шахедов" на Черниговщине курс западный.
- "шахед" на юге Харьковщины курс южный.
- "шахед" на Днепропетровщине в направлении юга.
Обновление по движению БпЛА
Обновление по состоянию на 22:00
- группа "шахедов" из Сумщины курсом на запад.
- группа "шахедов" на Черниговщине курс на Киевщину.
- "шахед" на юге Днепропетровщины в направлении юга.
- новая группа "шахедов" из Сумской области курсом на юг.
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+13 Gfg88
показать весь комментарий05.11.2024 22:23 Ответить Ссылка
+8 Evgeny N
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+3 віктор федорович #394174
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Щоб ви всі, московити, повиздихали!
шось ми дуже швидко забуваємо і дітей під театрм в Маріку і своїх загиблих військових!
збудуйте якусь ***** з ґімна і очерету посеред поля і напишить на неї "ДІТИ" - кацапня саме туди і вдарить...