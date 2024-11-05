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Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 5 ноября в нескольких областях Украины раздается воздушная тревога. Воздушные силы зафиксировали российские ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ВС ВСУ.

Движение ударных БпЛА над Украиной:

  • группа "шахедов" с севера Сумщины курсом на юг.
  • группа "шахедов" на Черниговщине курс западный.
  • "шахед" на юге Харьковщины курс южный.
  • "шахед" на Днепропетровщине в направлении юга.

Обновление по движению БпЛА

Обновление по состоянию на 22:00

  • группа "шахедов" из Сумщины курсом на запад.
  • группа "шахедов" на Черниговщине курс на Киевщину.
  • "шахед" на юге Днепропетровщины в направлении юга.
  • новая группа "шахедов" из Сумской области курсом на юг.

Также читайте: За 3 месяца Россия ударила по Украине более чем четырьмя тысячами "Шахедов" и имитирующими их дронами, - Воздушные силы

Автор: 

Воздушные силы (2471) воздушная тревога (816) Шахед (1232)


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Топ комментарии
+13
слово росіянин тепер асоціюється тільки з підарасом
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05.11.2024 22:23 Ответить
+8
Давно не було, скучили, @ля!
Щоб ви всі, московити, повиздихали!
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05.11.2024 21:48 Ответить
+3
Росіяни хороші, а москолота погана? це з серії є русскіє і є кацапи...
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05.11.2024 22:17 Ответить
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Давно не було, скучили, @ля!
Щоб ви всі, московити, повиздихали!
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05.11.2024 21:48 Ответить
Ви правильно дали визначення, хто атакує Україну... "москолота"! І мене бісить, коли в назві новини пишуть "росіяни атакують..." Це щоб не скривдити пуйла і тих, хто нас вбиває ???? І це дуже часто
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05.11.2024 22:10 Ответить
Росіяни хороші, а москолота погана? це з серії є русскіє і є кацапи...
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05.11.2024 22:17 Ответить
Хароший рускій тільки дохлий !!!
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05.11.2024 23:03 Ответить
А я на них кажу свинособаки
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05.11.2024 22:30 Ответить
Атакує підераша або параша.
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05.11.2024 22:46 Ответить
слово росіянин тепер асоціюється тільки з підарасом
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05.11.2024 22:23 Ответить
Оновлено. Киів поки не.
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06.11.2024 00:19 Ответить
А при Порошенку Трамп дав дозвіл на передачу джавелінів.
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06.11.2024 00:21 Ответить
Саме так , це правда !
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06.11.2024 00:31 Ответить
Киів уже. "мацква может спать спокойно...".
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06.11.2024 01:46 Ответить
зупинити війну за рахунок кого і чого?
шось ми дуже швидко забуваємо і дітей під театрм в Маріку і своїх загиблих військових!
збудуйте якусь ***** з ґімна і очерету посеред поля і напишить на неї "ДІТИ" - кацапня саме туди і вдарить...
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06.11.2024 06:04 Ответить
Верховний говнлкомандувач потужно зачитає у вечірньому відосику статистику: скільки ракет і скільки шахедів бомбили Україну. Щось про паляницю вже і не заікається
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06.11.2024 07:46 Ответить
 
 