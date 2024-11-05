За три месяца Россия ударила по Украине 4300 "Шахедами" и имитирующими их дронами, - Воздушные силы

В августе, сентябре и октябре 2024 года Россия применила по Украине 4300 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов, имитирующих настоящие "Шахеды".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный штаб со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Благодаря слаженной боевой работе ПВО Сил обороны Украины удалось сбить 3063 вражеских БпЛА, а это - 71%.

"Локационно потерянные" БпЛА

Кроме того, в ежедневных отчетах Воздушных Сил появились маркировки "локационно потерянные" - то есть исчезли с радаров, вероятно в результате активного противодействия РЭБ, или по другим причинам. За указанный период - с августа по октябрь 2024 года, таких дронов - 1052, что составляет 24%.

Следовательно, прямые попадания вражеских БпЛА составляют 5%. Также разрушения или повреждения могут быть нанесены в результате падения сбитых противовоздушной обороной БпЛА.

Также смотрите: Более 900 КАБов и почти 500 "Шахедов", - Зеленский рассказал, чем била РФ по Украине в течение недели. ВИДЕО

Статистика запусков

Стоит отметить, что октябрь стал рекордным по запуску ударных вражеских беспилотников:

- август: 818 - запущено, 701 - сбито, 91 - локально потеряно;

- сентябрь: 1410 - запущено, 1156 - сбито, 201 - локально потеряно;

- октябрь: 2072 - запущено, 1206 - сбито, 766 - локационно потеряно.

За аналогичный период: май, июнь и июль 2024 года по территории Украины выпущено 1133 ударных БпЛА. Противовоздушная оборона сбила - 1055, локально потеряно - 10.

Процент сбивания за период май-июль 2024 года около 94%.

Таким образом, процент прямых попаданий вражеских ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов, имитирующих настоящие "Шахеды", в мае-июле и в августе-октябре 2024 года, составляет 6 и 5 процентов соответственно.

Также читайте: Враг запускает "шахеды" на низкой высоте и пытается разведать местонахождение украинской ПВО, - КГВА о тактике россиян