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За три месяца Россия ударила по Украине 4300 "Шахедами" и имитирующими их дронами, - Воздушные силы

Скільки шахедів запустила Росія

В августе, сентябре и октябре 2024 года Россия применила по Украине 4300 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов, имитирующих настоящие "Шахеды".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный штаб со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Благодаря слаженной боевой работе ПВО Сил обороны Украины удалось сбить 3063 вражеских БпЛА, а это - 71%.

"Локационно потерянные" БпЛА

Кроме того, в ежедневных отчетах Воздушных Сил появились маркировки "локационно потерянные" - то есть исчезли с радаров, вероятно в результате активного противодействия РЭБ, или по другим причинам. За указанный период - с августа по октябрь 2024 года, таких дронов - 1052, что составляет 24%.

Следовательно, прямые попадания вражеских БпЛА составляют 5%. Также разрушения или повреждения могут быть нанесены в результате падения сбитых противовоздушной обороной БпЛА.

Также смотрите: Более 900 КАБов и почти 500 "Шахедов", - Зеленский рассказал, чем била РФ по Украине в течение недели. ВИДЕО

Статистика запусков

Стоит отметить, что октябрь стал рекордным по запуску ударных вражеских беспилотников:
- август: 818 - запущено, 701 - сбито, 91 - локально потеряно;
- сентябрь: 1410 - запущено, 1156 - сбито, 201 - локально потеряно;
- октябрь: 2072 - запущено, 1206 - сбито, 766 - локационно потеряно.

За аналогичный период: май, июнь и июль 2024 года по территории Украины выпущено 1133 ударных БпЛА. Противовоздушная оборона сбила - 1055, локально потеряно - 10.

Процент сбивания за период май-июль 2024 года около 94%.
Таким образом, процент прямых попаданий вражеских ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов, имитирующих настоящие "Шахеды", в мае-июле и в августе-октябре 2024 года, составляет 6 и 5 процентов соответственно.

Также читайте: Враг запускает "шахеды" на низкой высоте и пытается разведать местонахождение украинской ПВО, - КГВА о тактике россиян

Автор: 

Воздушные силы (2468) Шахед (1229)


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Топ комментарии
+3
Останнім часом користувачі активно жаліються на те, що проспали чи спізнилися, адже їхні смартфони автоматично змінили час. Це відбувається через активацію систем РЕБ під час повітряної тривоги, які намагаються скерувати ворожі дрони назад на територію росії. Тому, наприклад, у Києві GPS в цей час може показувати вашу локацію в Брянській чи Курській області.

Це так званий GPS-спуфінг, або GPS-симуляція, яка полягає в маніпулюванні або обмані GPS-приймача шляхом передачі фальшивих GPS-сигналів. Це призводить до того, що приймач отримує неправильне місцезнаходження. Відповідно, коли ворожі дрони летять за сигналом GPS на українські міста, завдяки GPS-спуфінгу їх вдається збити з курсу. Саме тому Повітряні сили ЗСУ часто рапортують, що ворожі дрони локаційно втрачені або повернулися на територію росії.
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05.11.2024 17:25 Ответить
+2
Як виправити проблему з автоматичним перемиканням часу на iPhone?

Зайдіть в "Параметри", оберіть пункт "Загальні", далі "Дата і час". В цьому меню потрібно вимкнути перемикач "Задавати автоматично" та вручну обрати часовий пояс для Києва.
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05.11.2024 17:31 Ответить
+1
написано знищено ,а не пошкоджено
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05.11.2024 17:37 Ответить
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05.11.2024 17:23 Ответить
Якщо більша половина з них потім ремонтується і повертається в стрій, то кацапи виробляють та відновлюють більше
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05.11.2024 17:28 Ответить
написано знищено ,а не пошкоджено
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05.11.2024 17:37 Ответить
написано "знищено і підбито" на вашому ж скриншоті.
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05.11.2024 18:17 Ответить
Знищено - не підлягає ремонту, відновленню.
Уражено - пошкоджено, імовірно можливим є відновлення шляхом ремонту.
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05.11.2024 18:41 Ответить
чому не додають: "Україна лишає за собою право в будь-який момент вдарити по московії 4300 раз" - нехай звикають! і нехай рахують скільки їх буде чекати ударів
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05.11.2024 17:23 Ответить
сьогодні в Белгороди наш дрон влетів в багатоповерхівку , аналог Шапеда тікі пропелер спереду
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05.11.2024 17:28 Ответить
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05.11.2024 17:34 Ответить
Останнім часом користувачі активно жаліються на те, що проспали чи спізнилися, адже їхні смартфони автоматично змінили час. Це відбувається через активацію систем РЕБ під час повітряної тривоги, які намагаються скерувати ворожі дрони назад на територію росії. Тому, наприклад, у Києві GPS в цей час може показувати вашу локацію в Брянській чи Курській області.

Це так званий GPS-спуфінг, або GPS-симуляція, яка полягає в маніпулюванні або обмані GPS-приймача шляхом передачі фальшивих GPS-сигналів. Це призводить до того, що приймач отримує неправильне місцезнаходження. Відповідно, коли ворожі дрони летять за сигналом GPS на українські міста, завдяки GPS-спуфінгу їх вдається збити з курсу. Саме тому Повітряні сили ЗСУ часто рапортують, що ворожі дрони локаційно втрачені або повернулися на територію росії.
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05.11.2024 17:25 Ответить
Як виправити проблему з автоматичним перемиканням часу на iPhone?

Зайдіть в "Параметри", оберіть пункт "Загальні", далі "Дата і час". В цьому меню потрібно вимкнути перемикач "Задавати автоматично" та вручну обрати часовий пояс для Києва.
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05.11.2024 17:31 Ответить
та щось той реб не працює чи він червонокнижний. Щоночі той самий сценарій:

1. 21:00: Дрони летять на Житомирщину

2. Через 60 хв: дрони розвернулись на Київську область

3. Через 10 хв: дрони летять на ірпінь/бучу/гостомель

4. Через 10 хв: [район а, район б, район в], над вами шахеди

5. Через 10 хв: дрони вилетіли з Києва і летять ...

і тупо щоночі кияни чують шахеди над головами, і нічого їм неможливо зробити, нанотехнологічні дрони якісь. Ну який РЕБ?
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05.11.2024 18:22 Ответить
☢️ Близько 30% ядерного арсеналу рф знаходяться в зоні досяжності українських дронів та ракет, - Foreign Affairs
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05.11.2024 17:45 Ответить
А чим відповіли Повітряні Сили? До речі,ви звернули увагу? Після зняття колишнього командувача ПС,про них навіть і не чутно...Жодного удару по Рашці або удари для галочки....
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05.11.2024 17:58 Ответить
Зеленський, а де, обіцяний тобою, мільйон безпілотників до кінця року? Стоять собі десь на асфальті "великого будівництва" підсвіченому 5-ма гігаватами електроенергії? а-а-а ніт, напевно зачепилися за мільярд дерев?
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05.11.2024 18:34 Ответить
 
 