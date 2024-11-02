РУС
Новости Война
1 735 16

Враг запускает "шахеды" на низкой высоте и пытается разведать местонахождение украинского ПВО, - КГВА о тактике россиян

росіяни атакують шахедами на низьких висотах

Ударные дроны "Шахеды", которые россияне запускают по Киеву и другим украинским городам, движутся на низких высотах. Враг пытается разведать местонахождение украинской ПВО.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов, передает "УП", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, запуская "шахеды" на низких высотах, российские захватчики пытаются максимально запутать средства противовоздушной обороны.

""Шахеды" заходят на низких высотах, они пытаются крутиться в некоторых зонах, привлекая внимание мобильных групп. Основная цель - максимально запутать средства противовоздушной обороны. Они пытаются, чтобы мобильные группы перемещались, таким образом создав себе коридор", - сказал Шаманов.

Читайте: В Киеве снова работали силы ПВО

Он добавил, что российские беспилотники постоянно пытаются разведать слабые места и расположение противовоздушной обороны, чтобы следующие волны БпЛА обошли эти локации.

Напомним, что в ночь на субботу, 2 ноября, россияне в очередной раз атаковали Украину "шахедами". В Киеве обломками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что горят верхние этажи дома в Святошинском районе, есть частичное разрушение в квартирах, пострадал мужчина. На данное время пожар ликвидирован. Также сообщалось, что обломки дронов упали в 6 районах Киева.

Также читайте: Обезврежены все "шахеды", угрожавшие Киеву. Обломками повреждены здания и автомобили. Все пожары ликвидированы

Автор: 

обстрел (29713) ПВО (3137) Шахед (1527)
Топ комментарии
+4
Супер невгамовне бажання свино-собак вбивати мирних українців вражає. Психіатрія ще не вивчила цю психічну аномалію. Робоча назва - архі-ідіотизм.
02.11.2024 18:55 Ответить
02.11.2024 18:55 Ответить
+4
Так на низкой высоте их же легче сбивать со стрелкового. Почему во время налета не выставить всех полицаев трахающих проституток по заданию главкома, по периметру городов с пулеметами. И пускай сбивают.
02.11.2024 19:02 Ответить
02.11.2024 19:02 Ответить
+1
Тут надія на людський фактор, на мобільні групи.
02.11.2024 18:49 Ответить
02.11.2024 18:49 Ответить
Тут надія на людський фактор, на мобільні групи.
02.11.2024 18:49 Ответить
02.11.2024 18:49 Ответить
марна праця ,малі ППО та групи не спіймаешь
02.11.2024 18:52 Ответить
02.11.2024 18:52 Ответить
Супер невгамовне бажання свино-собак вбивати мирних українців вражає. Психіатрія ще не вивчила цю психічну аномалію. Робоча назва - архі-ідіотизм.
02.11.2024 18:55 Ответить
02.11.2024 18:55 Ответить
Промах ЗУР по летящему этим утром над Киевом шахеду. Все из-за высоты. Идут очень низко.

https://t.me/insiderUKR/85954
02.11.2024 18:56 Ответить
02.11.2024 18:56 Ответить
ну хто ракетами по шапеду пуляе , с Максіма нада
02.11.2024 19:06 Ответить
02.11.2024 19:06 Ответить
Какая неожиданность. Промазали из пушки по воробью. Расчет ПЗРК сидящий на крыше дома сбил бы етого шахеда без проблем. Даже ракеты легко сбивают. Но у нас же легких путей не ищут, а продолжают круглое носить а квадратное катить
02.11.2024 19:06 Ответить
02.11.2024 19:06 Ответить
і сбивають 100%
02.11.2024 19:08 Ответить
02.11.2024 19:08 Ответить
Так на низкой высоте их же легче сбивать со стрелкового. Почему во время налета не выставить всех полицаев трахающих проституток по заданию главкома, по периметру городов с пулеметами. И пускай сбивают.
02.11.2024 19:02 Ответить
02.11.2024 19:02 Ответить
Біля мого багатоквартирного будинку базувалась мобільна група. Я їм сказав, що в нашому будинку чимало переселенців з Луганщини, Донеччини, Харківщини(реально)і ймовірні навідники. То за кілька годин вони зникли.
02.11.2024 19:02 Ответить
02.11.2024 19:02 Ответить
❗️Знову вечір і вже в повітряному просторі кляті Шахеди

Станом на зараз:
- Шахед через Охтирський район Сумщини на Полтавщину,
- На Дніпропетровщині Шахед над Павлоградом
- На Черкащині теж Шахед
- На Чернігівщині Шахеди в напрямку Чернігова
02.11.2024 19:09 Ответить
02.11.2024 19:09 Ответить
то ракетная горячка была, похоже ракеты закончились, а ща ощущение какой то дроновой гарячки. как то бестолково выглядит
02.11.2024 19:10 Ответить
02.11.2024 19:10 Ответить
щас РЄБ добре працює ,30% шапедов кладе
02.11.2024 19:15 Ответить
02.11.2024 19:15 Ответить
Треба їм (кацапам) сказати, що так не чесно запускати шахеди на низький висоті, хай запускають як раніше на високій!!
02.11.2024 19:18 Ответить
02.11.2024 19:18 Ответить
один через кран перечипився і впав
02.11.2024 19:20 Ответить
02.11.2024 19:20 Ответить
Коли вже їх почнуть дронами збивать. Тільки масове обнулення шахедів дешевими засобами зупинить цю кожнаденну навалу.
02.11.2024 19:49 Ответить
02.11.2024 19:49 Ответить
А тут хто кого перехитрить. Все в ваших руках і навітьми.
03.11.2024 04:47 Ответить
03.11.2024 04:47 Ответить
 
 