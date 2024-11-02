Враг запускает "шахеды" на низкой высоте и пытается разведать местонахождение украинского ПВО, - КГВА о тактике россиян

Ударные дроны "Шахеды", которые россияне запускают по Киеву и другим украинским городам, движутся на низких высотах. Враг пытается разведать местонахождение украинской ПВО.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов, передает "УП", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, запуская "шахеды" на низких высотах, российские захватчики пытаются максимально запутать средства противовоздушной обороны.

""Шахеды" заходят на низких высотах, они пытаются крутиться в некоторых зонах, привлекая внимание мобильных групп. Основная цель - максимально запутать средства противовоздушной обороны. Они пытаются, чтобы мобильные группы перемещались, таким образом создав себе коридор", - сказал Шаманов.

Он добавил, что российские беспилотники постоянно пытаются разведать слабые места и расположение противовоздушной обороны, чтобы следующие волны БпЛА обошли эти локации.

Напомним, что в ночь на субботу, 2 ноября, россияне в очередной раз атаковали Украину "шахедами". В Киеве обломками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что горят верхние этажи дома в Святошинском районе, есть частичное разрушение в квартирах, пострадал мужчина. На данное время пожар ликвидирован. Также сообщалось, что обломки дронов упали в 6 районах Киева.

