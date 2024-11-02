Обезврежены все "Шахеды", угрожавшие Киеву. Обломками повреждены здания и автомобили. Все пожары ликвидированы
С ночи 2 ноября 2024 года войска РФ атаковали Киев с применением ударных дронов.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, воздушная тревога в Киеве продолжалась более 5 часов. Сейчас в столице объявлен отбой угрозы.
"Силами и средствами всех составляющих Сил Обороны все беспилотники, которые угрожали городу, были обезврежены.
В результате атаки российских ударных БпЛА по Киеву, зафиксировано падение обломков в шести районах города - Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском. Есть повреждения жилой застройки, частных авто. Все пожары ликвидированы. На эту минуту известно об одном пострадавшем - полицейский отравился продуктами горения", - говорится в сообщении.
"Сейчас в столице нет воздушной тревоги. Но в Киевской области еще наблюдают вражеские БПЛА. Поэтому не исключено, что дроны могут изменить направление движения и представлять опасность для Киева", - отмечает Попко.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". В Киеве обломками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что горят верхние этажи дома в Святошинском районе, есть частичное разрушение в квартирах, пострадал человек. Сейчас пожар ликвидирован.
Напомним, утром 31 октября в Киеве в результате падения российского дрона была повреждена высоковольтная линия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не буду з Вами сперечатися, бо Ви ментально в "Союзі". але тільки на 2017-1 рік, за період незалежності Україна виготовила 140 ракет та 27 космічних апаратів
https://zaxid.net/news/
https://zaxid.net/za_period_nezalezhnosti_ukrayina_vigotovila_140_raket_ta_27_kosmichnih_aparativ_n1430162
Є два факта. Факт - це така річ що вона існує незалежно вірите ви в це чи ні.
1) Свідки в тилу розповідають що раніше шахеди сипались з неба як горіхи в буревій, зараз в них не можуть годину влучити. Просто стрільба в небо. 2) вже рік в частинах ССО, ППО і в тилових частинах йде переміщення о/с за принципом: лояльний до влади і "мазаний"- лишаєшся, ні- тебе чекають штурмові підрозділи, піхота і інші місця де легко стати Героєм посмертно. Ну і якщо про якісь права свої говориш чи командиру настрій спаскудив. Це не про одне місце, одну частину і одну людину. І не про двох. Це повноцінне явище. З точки зору закону це гарно, бо є накази і те що певні люди лишаються в безпечному тилу- лише збіг а хто таке пише- агент кремля і іпсошник. Мені радять не підіймати цю тему. Але ж мене простіше обнулити ніж закрити мені ротяку. От і пишу вам. Поки можу. Скоро буде масова атака русні всім, що літає і вона покаже, як "потрібні" люди її будуть відбивати. Вже і відмазки заготовлені- звинуватити західних партнерів в відсутності озброєння та малій кількісті людей. Про те, що найкращі, але неполіткоректні оператори засобів ППО поїхали в піхоту- вам не скажуть. Бо такого не було, нема і бути не може))