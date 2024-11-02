РУС
Обезврежены все "Шахеды", угрожавшие Киеву. Обломками повреждены здания и автомобили. Все пожары ликвидированы

Наслідки влучання у будинок в Святошинському районі Києва

С ночи 2 ноября 2024 года войска РФ атаковали Киев с применением ударных дронов.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, воздушная тревога в Киеве продолжалась более 5 часов. Сейчас в столице объявлен отбой угрозы.

"Силами и средствами всех составляющих Сил Обороны все беспилотники, которые угрожали городу, были обезврежены.
В результате атаки российских ударных БпЛА по Киеву, зафиксировано падение обломков в шести районах города - Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском. Есть повреждения жилой застройки, частных авто. Все пожары ликвидированы. На эту минуту известно об одном пострадавшем - полицейский отравился продуктами горения", - говорится в сообщении.

Также читайте: Обломки дронов упали в 6 районах Киева, есть возгорание в офисном здании в Шевченковском районе (обновлено)

"Сейчас в столице нет воздушной тревоги. Но в Киевской области еще наблюдают вражеские БПЛА. Поэтому не исключено, что дроны могут изменить направление движения и представлять опасность для Киева", - отмечает Попко.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". В Киеве обломками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что горят верхние этажи дома в Святошинском районе, есть частичное разрушение в квартирах, пострадал человек. Сейчас пожар ликвидирован.

Напомним, утром 31 октября в Киеве в результате падения российского дрона была повреждена высоковольтная линия.

ПВО (3137) Воздушные атаки на Киев (884) Шахед (1527)
+9
Так. На ньому їм подають заспокійливі кадри і відоси Гундосого та брехунів, що ми помстимося. Обовязково накручують, що у всьому винні США, Німеччина, Франція, Англія і вже деквілька днів Гундос Потужний робить "наїзди" на поляків, що вони не передають нам свої "МІГи". Я вже мовчу про ракети, яких Гундос Потужний не зробив і вже не зробить, то хоч дрони можна було робити, кацапи ж кожної нові б'ють по містах дронами, а по військових на передовій постійно. Але і тут тільки брехня, що вже виготовили і передали на фронт мільйон дронів, що угуг-у, як вдаримо по кацапах. І це тупа і відверта брехня. Куди не зайдеш на "телеграм" то прочитаєш, що кожен з нас винен, що не донатить на ЗСУ і що ми програємо із-за того, що не донатимо. А до влади у тих "Бубусь Світусь" та інших немає запитань, чому вони бюджет на 2025 рік приймають для своїх друзів і для своєї охорони - прокуратури, судів, БЕП і Офісу президента?
показать весь комментарий
02.11.2024 10:41 Ответить
+7
ЗеБоты с утра мабутьгавноМарафон дывляться
показать весь комментарий
02.11.2024 10:27 Ответить
+7
Ракети різні є. Наприклад та ж "Оса" саме для таких цілей. Напевно "жирно" було б, якби десь під'їзд завалився. А взагалі можна скаргу написати в "Книгу скарг ППО"
показать весь комментарий
02.11.2024 10:38 Ответить
Так. На ньому їм подають заспокійливі кадри і відоси Гундосого та брехунів, що ми помстимося. Обовязково накручують, що у всьому винні США, Німеччина, Франція, Англія і вже деквілька днів Гундос Потужний робить "наїзди" на поляків, що вони не передають нам свої "МІГи". Я вже мовчу про ракети, яких Гундос Потужний не зробив і вже не зробить, то хоч дрони можна було робити, кацапи ж кожної нові б'ють по містах дронами, а по військових на передовій постійно. Але і тут тільки брехня, що вже виготовили і передали на фронт мільйон дронів, що угуг-у, як вдаримо по кацапах. І це тупа і відверта брехня. Куди не зайдеш на "телеграм" то прочитаєш, що кожен з нас винен, що не донатить на ЗСУ і що ми програємо із-за того, що не донатимо. А до влади у тих "Бубусь Світусь" та інших немає запитань, чому вони бюджет на 2025 рік приймають для своїх друзів і для своєї охорони - прокуратури, судів, БЕП і Офісу президента?
показать весь комментарий
02.11.2024 10:41 Ответить
Ти ким працюєш?
показать весь комментарий
02.11.2024 11:56 Ответить
І чого я тебе навчив? Тобі соромно казати ким ти працюєш?
показать весь комментарий
02.11.2024 12:27 Ответить
Вживання терміну "транзисторний приймач" багато що говорить про вживача...
показать весь комментарий
02.11.2024 12:47 Ответить
І це все, що Ви хотіли сказати ,? Дякую що процитували. При рівні(можливості) наших підприємств ми до Боневтіка Потужного робили всі види ракет, які самі розробили і навіть ступені до космічних ракет на прохання Західних країн. А транзисторний приймач робити не потрібно, зараз зовсім інша технологія.
показать весь комментарий
02.11.2024 11:57 Ответить
Ну що можна Вам написати, Ви в "совке" залишилися назавжди. "Я,при Союзе, на стане 2300 катал АК. (кто не в курсе, сталь для корпусов подводных лодок)". В Україне немає підводних човнів, зате є водяні дрони, які знищують не тільки кацапські кораблі, а і підводні човни.
Не буду з Вами сперечатися, бо Ви ментально в "Союзі". але тільки на 2017-1 рік, за період незалежності Україна виготовила 140 ракет та 27 космічних апаратів
https://zaxid.net/news/

https://zaxid.net/za_period_nezalezhnosti_ukrayina_vigotovila_140_raket_ta_27_kosmichnih_aparativ_n1430162
показать весь комментарий
02.11.2024 13:04 Ответить
не дивіться телемарафон, шкідливо для здоров'я, хоча туди такі гроші вбухали.
показать весь комментарий
02.11.2024 12:34 Ответить
а я і не дивлюся
показать весь комментарий
02.11.2024 21:56 Ответить
Хотите сказать что ето шахеды так гупали? И почему их сбивали ракетами. Не жирно будет?
показать весь комментарий
02.11.2024 10:32 Ответить
Ракети різні є. Наприклад та ж "Оса" саме для таких цілей. Напевно "жирно" було б, якби десь під'їзд завалився. А взагалі можна скаргу написати в "Книгу скарг ППО"
показать весь комментарий
02.11.2024 10:38 Ответить
Близько шести ранку чув вихід ракети і збиття. Ще два вибухи були в той же час на землі після падіння шахедів. Один як пізніше написали в Святошино, інший в Соломянському районі. Пару вибухів було в повітрі, спрацювало ППО. А так звісно у нашої влади все збили, всіх перемогли і кава в Ялті.
показать весь комментарий
02.11.2024 11:01 Ответить
Цікаво, от якби до тебе шахед у квартиру влетів-ти б теж казав що жирно було б його ракетою збивати ? І-так, єто шахеди гупали. У них бч-біля 40кг. Якщо ти не в курсі-то при вибуху такої бч-це досить голосно. Чутно було зенітні кулемети та щось типу Гепардів. Про різні ракети, типу Оси-тобі вже відповіли. Петріоти проти шахедів не застосовують, тож на зрадойобствуй.
показать весь комментарий
02.11.2024 11:29 Ответить
Шахеды можно было сбивать и с ПЗРК и еще далеко на подходах к Киеву а не над самим городом. А вот ракеты которые рашисты запустят вслед за шахедами потом нечем будет сбивать. Потому что ***** не зря сейчас нас засыпает нас шахедами. Он изматывет нашу ПВО чтобы потом ему ничто не мешало бить ракетами
показать весь комментарий
02.11.2024 11:57 Ответить
А хто тобі сказав, що шахеди збивають не з пзрк у тому числі, а петріотами, айрісами чи семпті ? А щодо збиття на підходах до Києва-ти ж це пишеш за кермом чи за кулеметом автомобіля мобільної вогневої групи ?
показать весь комментарий
02.11.2024 12:13 Ответить
хоч би Гепарди були то було б трохи надійніше...а так ...таким пво як є треба Зевладу обороняти...горе та й годі...
показать весь комментарий
02.11.2024 14:20 Ответить
Цікава уява про "збиття усіх шахедів", коли стільки влучань і руйнувань. Чи бува не вчаться наші спікери в кацапів звітувати про успіхи?
показать весь комментарий
02.11.2024 10:36 Ответить
Збиття-це коли шахеду не дали досягти своєї цілі. А влучання по цивільних будинках чи автомобілях-це не цілі. Цих влучань, нажаль, не можна уникнути на 100%, тому що бч, яка не здетонувала при збитті-при падінні може здетонувати об будь що. Головне щоб не було прямих влучань у критичні об'єкти. Тож не шукайте зраду де її нема.
показать весь комментарий
02.11.2024 11:44 Ответить
Мав на увазі про будинки та автомобілі-це не ті основні цілі, по яких кацапи запускають шахеди.
показать весь комментарий
02.11.2024 11:47 Ответить
Karl Maschinengewehrschütze:
Є два факта. Факт - це така річ що вона існує незалежно вірите ви в це чи ні.
1) Свідки в тилу розповідають що раніше шахеди сипались з неба як горіхи в буревій, зараз в них не можуть годину влучити. Просто стрільба в небо. 2) вже рік в частинах ССО, ППО і в тилових частинах йде переміщення о/с за принципом: лояльний до влади і "мазаний"- лишаєшся, ні- тебе чекають штурмові підрозділи, піхота і інші місця де легко стати Героєм посмертно. Ну і якщо про якісь права свої говориш чи командиру настрій спаскудив. Це не про одне місце, одну частину і одну людину. І не про двох. Це повноцінне явище. З точки зору закону це гарно, бо є накази і те що певні люди лишаються в безпечному тилу- лише збіг а хто таке пише- агент кремля і іпсошник. Мені радять не підіймати цю тему. Але ж мене простіше обнулити ніж закрити мені ротяку. От і пишу вам. Поки можу. Скоро буде масова атака русні всім, що літає і вона покаже, як "потрібні" люди її будуть відбивати. Вже і відмазки заготовлені- звинуватити західних партнерів в відсутності озброєння та малій кількісті людей. Про те, що найкращі, але неполіткоректні оператори засобів ППО поїхали в піхоту- вам не скажуть. Бо такого не було, нема і бути не може))
показать весь комментарий
02.11.2024 11:03 Ответить
3-й факт чомусь не помічають. Шахеди стали літати набагато нижче і набагато більше маневрувати.
показать весь комментарий
02.11.2024 11:33 Ответить
Вибачаюсь. Я ще другого не побачив.
показать весь комментарий
02.11.2024 11:51 Ответить
 
 