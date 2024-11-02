Обезврежены все "Шахеды", угрожавшие Киеву. Обломками повреждены здания и автомобили. Все пожары ликвидированы

С ночи 2 ноября 2024 года войска РФ атаковали Киев с применением ударных дронов.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, воздушная тревога в Киеве продолжалась более 5 часов. Сейчас в столице объявлен отбой угрозы.

"Силами и средствами всех составляющих Сил Обороны все беспилотники, которые угрожали городу, были обезврежены.

В результате атаки российских ударных БпЛА по Киеву, зафиксировано падение обломков в шести районах города - Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском. Есть повреждения жилой застройки, частных авто. Все пожары ликвидированы. На эту минуту известно об одном пострадавшем - полицейский отравился продуктами горения", - говорится в сообщении.

"Сейчас в столице нет воздушной тревоги. Но в Киевской области еще наблюдают вражеские БПЛА. Поэтому не исключено, что дроны могут изменить направление движения и представлять опасность для Киева", - отмечает Попко.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". В Киеве обломками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что горят верхние этажи дома в Святошинском районе, есть частичное разрушение в квартирах, пострадал человек. Сейчас пожар ликвидирован.

Напомним, утром 31 октября в Киеве в результате падения российского дрона была повреждена высоковольтная линия.