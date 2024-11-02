Знешкоджено всі "Шахеди", які загрожували Києву. Уламками пошкоджено будівлі та авто. Всі пожежі ліквідовано

З ночі 2 листопада 2024 року війська РФ атакували Київ із застосуванням ударних дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин. Наразі в столиці оголошено відбій загрози.

"Силами та засобами усіх складових Сил Оборони всі безпілотники, які загрожували місту, були знешкоджені.

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в шести районах міста - Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. Є пошкодження житлової забудови, приватних авто. Всі пожежі ліквідовано. На цю хвилину відомо про одного постраждалого - поліцейський отруївся продуктами горіння", - йдеться у повідомленні.

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"Зараз в столиці немає повітряної тривоги. Але в Київській області ще спостерігають ворожі БпЛА. Тому не виключено, що дрони можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва", - наголошує Попко.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські загарбники запустили в бік України ударні БпЛА "шахед". У Києві уламками пошкоджено скління в будинках у Солом’янському районі, в Святошинському - загорання в багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що горять верхні поверхи будинку у Святошинському районі, є часткове руйнування в квартирах, постраждав чоловік. Наразі пожежу ліквідовано.

Нагадаємо, зранку 31 жовтня у Києві внаслідок падіння російського дрона була пошкоджена високовольтна лінія.