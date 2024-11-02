Знешкоджено всі "Шахеди", які загрожували Києву. Уламками пошкоджено будівлі та авто. Всі пожежі ліквідовано
З ночі 2 листопада 2024 року війська РФ атакували Київ із застосуванням ударних дронів.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин. Наразі в столиці оголошено відбій загрози.
"Силами та засобами усіх складових Сил Оборони всі безпілотники, які загрожували місту, були знешкоджені.
Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в шести районах міста - Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. Є пошкодження житлової забудови, приватних авто. Всі пожежі ліквідовано. На цю хвилину відомо про одного постраждалого - поліцейський отруївся продуктами горіння", - йдеться у повідомленні.
"Зараз в столиці немає повітряної тривоги. Але в Київській області ще спостерігають ворожі БпЛА. Тому не виключено, що дрони можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва", - наголошує Попко.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські загарбники запустили в бік України ударні БпЛА "шахед". У Києві уламками пошкоджено скління в будинках у Солом’янському районі, в Святошинському - загорання в багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що горять верхні поверхи будинку у Святошинському районі, є часткове руйнування в квартирах, постраждав чоловік. Наразі пожежу ліквідовано.
Нагадаємо, зранку 31 жовтня у Києві внаслідок падіння російського дрона була пошкоджена високовольтна лінія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не буду з Вами сперечатися, бо Ви ментально в "Союзі". але тільки на 2017-1 рік, за період незалежності Україна виготовила 140 ракет та 27 космічних апаратів
https://zaxid.net/news/
https://zaxid.net/za_period_nezalezhnosti_ukrayina_vigotovila_140_raket_ta_27_kosmichnih_aparativ_n1430162
Є два факта. Факт - це така річ що вона існує незалежно вірите ви в це чи ні.
1) Свідки в тилу розповідають що раніше шахеди сипались з неба як горіхи в буревій, зараз в них не можуть годину влучити. Просто стрільба в небо. 2) вже рік в частинах ССО, ППО і в тилових частинах йде переміщення о/с за принципом: лояльний до влади і "мазаний"- лишаєшся, ні- тебе чекають штурмові підрозділи, піхота і інші місця де легко стати Героєм посмертно. Ну і якщо про якісь права свої говориш чи командиру настрій спаскудив. Це не про одне місце, одну частину і одну людину. І не про двох. Це повноцінне явище. З точки зору закону це гарно, бо є накази і те що певні люди лишаються в безпечному тилу- лише збіг а хто таке пише- агент кремля і іпсошник. Мені радять не підіймати цю тему. Але ж мене простіше обнулити ніж закрити мені ротяку. От і пишу вам. Поки можу. Скоро буде масова атака русні всім, що літає і вона покаже, як "потрібні" люди її будуть відбивати. Вже і відмазки заготовлені- звинуватити західних партнерів в відсутності озброєння та малій кількісті людей. Про те, що найкращі, але неполіткоректні оператори засобів ППО поїхали в піхоту- вам не скажуть. Бо такого не було, нема і бути не може))