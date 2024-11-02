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Новини
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Знешкоджено всі "Шахеди", які загрожували Києву. Уламками пошкоджено будівлі та авто. Всі пожежі ліквідовано

Наслідки влучання у будинок в Святошинському районі Києва

З ночі 2 листопада 2024 року війська РФ атакували Київ із застосуванням ударних дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин. Наразі в столиці оголошено відбій загрози.

"Силами та засобами усіх складових Сил Оборони всі безпілотники, які загрожували місту, були знешкоджені.
Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в шести районах міста - Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. Є пошкодження житлової забудови, приватних авто. Всі пожежі ліквідовано. На цю хвилину відомо про одного постраждалого - поліцейський отруївся продуктами горіння", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Уламки дронів упали в 6 районах Києва, є загорання в офісній будівлі в Шевченківському районі (оновлено)

"Зараз в столиці немає повітряної тривоги. Але в Київській області ще спостерігають ворожі БпЛА. Тому не виключено, що дрони можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва", - наголошує Попко.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські загарбники запустили в бік України ударні БпЛА "шахед". У Києві уламками пошкоджено скління в будинках у Солом’янському районі, в Святошинському - загорання в багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що горять верхні поверхи будинку у Святошинському районі, є часткове руйнування в квартирах, постраждав чоловік. Наразі пожежу ліквідовано.

Нагадаємо, зранку 31 жовтня у Києві внаслідок падіння російського дрона була пошкоджена високовольтна лінія.

Автор: 

ППО (3326) Повітряні атаки на Київ (861) Шахед (1232)


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Топ коментарі
+9
Так. На ньому їм подають заспокійливі кадри і відоси Гундосого та брехунів, що ми помстимося. Обовязково накручують, що у всьому винні США, Німеччина, Франція, Англія і вже деквілька днів Гундос Потужний робить "наїзди" на поляків, що вони не передають нам свої "МІГи". Я вже мовчу про ракети, яких Гундос Потужний не зробив і вже не зробить, то хоч дрони можна було робити, кацапи ж кожної нові б'ють по містах дронами, а по військових на передовій постійно. Але і тут тільки брехня, що вже виготовили і передали на фронт мільйон дронів, що угуг-у, як вдаримо по кацапах. І це тупа і відверта брехня. Куди не зайдеш на "телеграм" то прочитаєш, що кожен з нас винен, що не донатить на ЗСУ і що ми програємо із-за того, що не донатимо. А до влади у тих "Бубусь Світусь" та інших немає запитань, чому вони бюджет на 2025 рік приймають для своїх друзів і для своєї охорони - прокуратури, судів, БЕП і Офісу президента?
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02.11.2024 10:41 Відповісти
+7
ЗеБоты с утра мабутьгавноМарафон дывляться
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02.11.2024 10:27 Відповісти
+7
Ракети різні є. Наприклад та ж "Оса" саме для таких цілей. Напевно "жирно" було б, якби десь під'їзд завалився. А взагалі можна скаргу написати в "Книгу скарг ППО"
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02.11.2024 10:38 Відповісти
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ЗеБоты с утра мабутьгавноМарафон дывляться
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02.11.2024 10:27 Відповісти
Так. На ньому їм подають заспокійливі кадри і відоси Гундосого та брехунів, що ми помстимося. Обовязково накручують, що у всьому винні США, Німеччина, Франція, Англія і вже деквілька днів Гундос Потужний робить "наїзди" на поляків, що вони не передають нам свої "МІГи". Я вже мовчу про ракети, яких Гундос Потужний не зробив і вже не зробить, то хоч дрони можна було робити, кацапи ж кожної нові б'ють по містах дронами, а по військових на передовій постійно. Але і тут тільки брехня, що вже виготовили і передали на фронт мільйон дронів, що угуг-у, як вдаримо по кацапах. І це тупа і відверта брехня. Куди не зайдеш на "телеграм" то прочитаєш, що кожен з нас винен, що не донатить на ЗСУ і що ми програємо із-за того, що не донатимо. А до влади у тих "Бубусь Світусь" та інших немає запитань, чому вони бюджет на 2025 рік приймають для своїх друзів і для своєї охорони - прокуратури, судів, БЕП і Офісу президента?
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02.11.2024 10:41 Відповісти
Ти ким працюєш?
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02.11.2024 11:56 Відповісти
І чого я тебе навчив? Тобі соромно казати ким ти працюєш?
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02.11.2024 12:27 Відповісти
Вживання терміну "транзисторний приймач" багато що говорить про вживача...
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02.11.2024 12:47 Відповісти
І це все, що Ви хотіли сказати ,? Дякую що процитували. При рівні(можливості) наших підприємств ми до Боневтіка Потужного робили всі види ракет, які самі розробили і навіть ступені до космічних ракет на прохання Західних країн. А транзисторний приймач робити не потрібно, зараз зовсім інша технологія.
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02.11.2024 11:57 Відповісти
Ну що можна Вам написати, Ви в "совке" залишилися назавжди. "Я,при Союзе, на стане 2300 катал АК. (кто не в курсе, сталь для корпусов подводных лодок)". В Україне немає підводних човнів, зате є водяні дрони, які знищують не тільки кацапські кораблі, а і підводні човни.
Не буду з Вами сперечатися, бо Ви ментально в "Союзі". але тільки на 2017-1 рік, за період незалежності Україна виготовила 140 ракет та 27 космічних апаратів
https://zaxid.net/news/

https://zaxid.net/za_period_nezalezhnosti_ukrayina_vigotovila_140_raket_ta_27_kosmichnih_aparativ_n1430162
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02.11.2024 13:04 Відповісти
не дивіться телемарафон, шкідливо для здоров'я, хоча туди такі гроші вбухали.
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02.11.2024 12:34 Відповісти
а я і не дивлюся
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02.11.2024 21:56 Відповісти
Хотите сказать что ето шахеды так гупали? И почему их сбивали ракетами. Не жирно будет?
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02.11.2024 10:32 Відповісти
Ракети різні є. Наприклад та ж "Оса" саме для таких цілей. Напевно "жирно" було б, якби десь під'їзд завалився. А взагалі можна скаргу написати в "Книгу скарг ППО"
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02.11.2024 10:38 Відповісти
Близько шести ранку чув вихід ракети і збиття. Ще два вибухи були в той же час на землі після падіння шахедів. Один як пізніше написали в Святошино, інший в Соломянському районі. Пару вибухів було в повітрі, спрацювало ППО. А так звісно у нашої влади все збили, всіх перемогли і кава в Ялті.
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02.11.2024 11:01 Відповісти
Цікаво, от якби до тебе шахед у квартиру влетів-ти б теж казав що жирно було б його ракетою збивати ? І-так, єто шахеди гупали. У них бч-біля 40кг. Якщо ти не в курсі-то при вибуху такої бч-це досить голосно. Чутно було зенітні кулемети та щось типу Гепардів. Про різні ракети, типу Оси-тобі вже відповіли. Петріоти проти шахедів не застосовують, тож на зрадойобствуй.
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02.11.2024 11:29 Відповісти
Шахеды можно было сбивать и с ПЗРК и еще далеко на подходах к Киеву а не над самим городом. А вот ракеты которые рашисты запустят вслед за шахедами потом нечем будет сбивать. Потому что ***** не зря сейчас нас засыпает нас шахедами. Он изматывет нашу ПВО чтобы потом ему ничто не мешало бить ракетами
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02.11.2024 11:57 Відповісти
А хто тобі сказав, що шахеди збивають не з пзрк у тому числі, а петріотами, айрісами чи семпті ? А щодо збиття на підходах до Києва-ти ж це пишеш за кермом чи за кулеметом автомобіля мобільної вогневої групи ?
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02.11.2024 12:13 Відповісти
хоч би Гепарди були то було б трохи надійніше...а так ...таким пво як є треба Зевладу обороняти...горе та й годі...
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02.11.2024 14:20 Відповісти
Цікава уява про "збиття усіх шахедів", коли стільки влучань і руйнувань. Чи бува не вчаться наші спікери в кацапів звітувати про успіхи?
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02.11.2024 10:36 Відповісти
Збиття-це коли шахеду не дали досягти своєї цілі. А влучання по цивільних будинках чи автомобілях-це не цілі. Цих влучань, нажаль, не можна уникнути на 100%, тому що бч, яка не здетонувала при збитті-при падінні може здетонувати об будь що. Головне щоб не було прямих влучань у критичні об'єкти. Тож не шукайте зраду де її нема.
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02.11.2024 11:44 Відповісти
Мав на увазі про будинки та автомобілі-це не ті основні цілі, по яких кацапи запускають шахеди.
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02.11.2024 11:47 Відповісти
Karl Maschinengewehrschütze:
Є два факта. Факт - це така річ що вона існує незалежно вірите ви в це чи ні.
1) Свідки в тилу розповідають що раніше шахеди сипались з неба як горіхи в буревій, зараз в них не можуть годину влучити. Просто стрільба в небо. 2) вже рік в частинах ССО, ППО і в тилових частинах йде переміщення о/с за принципом: лояльний до влади і "мазаний"- лишаєшся, ні- тебе чекають штурмові підрозділи, піхота і інші місця де легко стати Героєм посмертно. Ну і якщо про якісь права свої говориш чи командиру настрій спаскудив. Це не про одне місце, одну частину і одну людину. І не про двох. Це повноцінне явище. З точки зору закону це гарно, бо є накази і те що певні люди лишаються в безпечному тилу- лише збіг а хто таке пише- агент кремля і іпсошник. Мені радять не підіймати цю тему. Але ж мене простіше обнулити ніж закрити мені ротяку. От і пишу вам. Поки можу. Скоро буде масова атака русні всім, що літає і вона покаже, як "потрібні" люди її будуть відбивати. Вже і відмазки заготовлені- звинуватити західних партнерів в відсутності озброєння та малій кількісті людей. Про те, що найкращі, але неполіткоректні оператори засобів ППО поїхали в піхоту- вам не скажуть. Бо такого не було, нема і бути не може))
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02.11.2024 11:03 Відповісти
3-й факт чомусь не помічають. Шахеди стали літати набагато нижче і набагато більше маневрувати.
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02.11.2024 11:33 Відповісти
Вибачаюсь. Я ще другого не побачив.
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02.11.2024 11:51 Відповісти
 
 