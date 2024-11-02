Ворог запускає "шахеди" на низькій висоті і намагається розвідати місцезнаходження української ППО, - КМВА про тактику росіян

Ударні дрони "шахеди", які росіяни запускають по Києву та інших українських містах, рухаються на низьких висотах. Ворог намагається розвідати місцезнаходження української ППО.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов, передає "УП", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, запускаючи "шахеди" на низьких висотах, російські загарбники намагаються максимально заплутати засоби протиповітряної оборони.

""Шахеди" заходять на низьких висотах, вони намагаються крутитися в деяких зонах, привертаючи увагу мобільних груп. Основна мета - максимально заплутати засоби протиповітряної оборони. Вони намагаються, щоб мобільні групи переміщувалися, таким чином створивши собі коридор", - сказав Шаманов.

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Він додав, що російські безпілотники постійно намагаються розвідати слабкі місця і розташування протиповітряної оборони, щоб наступні хвилі БпЛА обійшли ці локації.

Нагадаємо, що в ніч на суботу, 2 листопада, росіяни вчергове атакували Україну "шахедами". У Києві уламками пошкоджено скління в будинках у Солом’янському районі, в Святошинському - загорання в багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що горять верхні поверхи будинку у Святошинському районі, є часткове руйнування в квартирах, постраждав чоловік. Наразі пожежу ліквідовано. Також повідомлялося, що уламки дронів упали в 6 районах Києва.

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