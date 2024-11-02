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Новини Війна
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Ворог запускає "шахеди" на низькій висоті і намагається розвідати місцезнаходження української ППО, - КМВА про тактику росіян

росіяни атакують шахедами на низьких висотах

Ударні дрони "шахеди", які росіяни запускають по Києву та інших українських містах, рухаються на низьких висотах. Ворог намагається розвідати місцезнаходження української ППО.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов, передає "УП", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, запускаючи "шахеди" на низьких висотах, російські загарбники намагаються максимально заплутати засоби протиповітряної оборони.

""Шахеди" заходять на низьких висотах, вони намагаються крутитися в деяких зонах, привертаючи увагу мобільних груп. Основна мета - максимально заплутати засоби протиповітряної оборони. Вони намагаються, щоб мобільні групи переміщувалися, таким чином створивши собі коридор", - сказав Шаманов.

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Він додав, що російські безпілотники постійно намагаються розвідати слабкі місця і розташування протиповітряної оборони, щоб наступні хвилі БпЛА обійшли ці локації.

Нагадаємо, що в ніч на суботу, 2 листопада, росіяни вчергове атакували Україну "шахедами". У Києві уламками пошкоджено скління в будинках у Солом’янському районі, в Святошинському - загорання в багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що горять верхні поверхи будинку у Святошинському районі, є часткове руйнування в квартирах, постраждав чоловік. Наразі пожежу ліквідовано. Також повідомлялося, що уламки дронів упали в 6 районах Києва.

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Автор: 

обстріл (29517) ППО (3326) Шахед (1232)


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Топ коментарі
+4
Супер невгамовне бажання свино-собак вбивати мирних українців вражає. Психіатрія ще не вивчила цю психічну аномалію. Робоча назва - архі-ідіотизм.
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02.11.2024 18:55 Відповісти
+4
Так на низкой высоте их же легче сбивать со стрелкового. Почему во время налета не выставить всех полицаев трахающих проституток по заданию главкома, по периметру городов с пулеметами. И пускай сбивают.
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02.11.2024 19:02 Відповісти
+1
Тут надія на людський фактор, на мобільні групи.
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02.11.2024 18:49 Відповісти
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Тут надія на людський фактор, на мобільні групи.
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02.11.2024 18:49 Відповісти
марна праця ,малі ППО та групи не спіймаешь
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02.11.2024 18:52 Відповісти
Супер невгамовне бажання свино-собак вбивати мирних українців вражає. Психіатрія ще не вивчила цю психічну аномалію. Робоча назва - архі-ідіотизм.
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02.11.2024 18:55 Відповісти
Промах ЗУР по летящему этим утром над Киевом шахеду. Все из-за высоты. Идут очень низко.

https://t.me/insiderUKR/85954
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02.11.2024 18:56 Відповісти
ну хто ракетами по шапеду пуляе , с Максіма нада
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02.11.2024 19:06 Відповісти
Какая неожиданность. Промазали из пушки по воробью. Расчет ПЗРК сидящий на крыше дома сбил бы етого шахеда без проблем. Даже ракеты легко сбивают. Но у нас же легких путей не ищут, а продолжают круглое носить а квадратное катить
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02.11.2024 19:06 Відповісти
і сбивають 100%
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02.11.2024 19:08 Відповісти
Так на низкой высоте их же легче сбивать со стрелкового. Почему во время налета не выставить всех полицаев трахающих проституток по заданию главкома, по периметру городов с пулеметами. И пускай сбивают.
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02.11.2024 19:02 Відповісти
Біля мого багатоквартирного будинку базувалась мобільна група. Я їм сказав, що в нашому будинку чимало переселенців з Луганщини, Донеччини, Харківщини(реально)і ймовірні навідники. То за кілька годин вони зникли.
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02.11.2024 19:02 Відповісти
❗️Знову вечір і вже в повітряному просторі кляті Шахеди

Станом на зараз:
- Шахед через Охтирський район Сумщини на Полтавщину,
- На Дніпропетровщині Шахед над Павлоградом
- На Черкащині теж Шахед
- На Чернігівщині Шахеди в напрямку Чернігова
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02.11.2024 19:09 Відповісти
то ракетная горячка была, похоже ракеты закончились, а ща ощущение какой то дроновой гарячки. как то бестолково выглядит
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02.11.2024 19:10 Відповісти
щас РЄБ добре працює ,30% шапедов кладе
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02.11.2024 19:15 Відповісти
Треба їм (кацапам) сказати, що так не чесно запускати шахеди на низький висоті, хай запускають як раніше на високій!!
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02.11.2024 19:18 Відповісти
один через кран перечипився і впав
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02.11.2024 19:20 Відповісти
Коли вже їх почнуть дронами збивать. Тільки масове обнулення шахедів дешевими засобами зупинить цю кожнаденну навалу.
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02.11.2024 19:49 Відповісти
А тут хто кого перехитрить. Все в ваших руках і навітьми.
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03.11.2024 04:47 Відповісти
 
 