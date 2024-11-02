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Новини
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У Києві знову працювали сили ППО

Робота ППО над Києвом

Вдень 2 листопада в столиці знову оголошували повітряну тривогу - вже вчетверте від ранку. У районі мікрорайону Виноградар  працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі БпЛА знов над Києвом. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Щойно у Києві оголосили відбій загрози.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вигоріла квартира в 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після атаки РФ. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські загарбники запустили в бік України ударні БпЛА "шахед". У Києві уламками пошкоджено скління в будинках у Солом’янському районі, в Святошинському - загорання в багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що горять верхні поверхи будинку у Святошинському районі, є часткове руйнування в квартирах, постраждав чоловік. Наразі пожежу ліквідовано. Також повідомлялося, що уламки дронів упали в 6 районах Києва.

Нагадаємо, на Київщині поранено жінку, пошкоджено житлові об’єкти.

Автор: 

ППО (3326) Повітряні атаки на Київ (861) Шахед (1232)


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Знов ху...ловцям борматуху не завезли, ось вони і лютують
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02.11.2024 13:24 Відповісти
зе!гундос сцикує бити по маасквє, що б не дратувати крємлєчмоль.
це, більше ніж очевидно!
колись курбанова спитала, чому заборонили стріляти у відповідь, зе!поц так і відповів, щоб не було ще гірше.
ост таке зе!чмо верховний головнокомандувач україни, з вірним холуєм сирським!
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02.11.2024 13:25 Відповісти
Рануше збивали далеко на підступах до Києва. Сьогодні над Києвом. Мабуть казламордиє змінили маршрути або вдосконалили захист від РЕБ...(?)
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02.11.2024 13:30 Відповісти
зараз вже по полям не дуже поїздиш, тому мобільні групи переміщуються на тверде покриття, тобто ближче до міста.
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02.11.2024 13:55 Відповісти
 
 