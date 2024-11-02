У Києві знову працювали сили ППО
Вдень 2 листопада в столиці знову оголошували повітряну тривогу - вже вчетверте від ранку. У районі мікрорайону Виноградар працювали сили ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворожі БпЛА знов над Києвом. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Щойно у Києві оголосили відбій загрози.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські загарбники запустили в бік України ударні БпЛА "шахед". У Києві уламками пошкоджено скління в будинках у Солом’янському районі, в Святошинському - загорання в багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що горять верхні поверхи будинку у Святошинському районі, є часткове руйнування в квартирах, постраждав чоловік. Наразі пожежу ліквідовано. Також повідомлялося, що уламки дронів упали в 6 районах Києва.
Нагадаємо, на Київщині поранено жінку, пошкоджено житлові об’єкти.
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це, більше ніж очевидно!
колись курбанова спитала, чому заборонили стріляти у відповідь, зе!поц так і відповів, щоб не було ще гірше.
ост таке зе!чмо верховний головнокомандувач україни, з вірним холуєм сирським!