У Києві знову працювали сили ППО

Вдень 2 листопада в столиці знову оголошували повітряну тривогу - вже вчетверте від ранку. У районі мікрорайону Виноградар працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі БпЛА знов над Києвом. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Щойно у Києві оголосили відбій загрози.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вигоріла квартира в 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після атаки РФ. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські загарбники запустили в бік України ударні БпЛА "шахед". У Києві уламками пошкоджено скління в будинках у Солом’янському районі, в Святошинському - загорання в багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що горять верхні поверхи будинку у Святошинському районі, є часткове руйнування в квартирах, постраждав чоловік. Наразі пожежу ліквідовано. Також повідомлялося, що уламки дронів упали в 6 районах Києва.

Нагадаємо, на Київщині поранено жінку, пошкоджено житлові об’єкти.