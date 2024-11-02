В Киеве снова работали силы ПВО
Днем 2 ноября в столице снова объявляли воздушную тревогу - уже в четвертый раз с утра. В районе микрорайона Виноградарь работали силы ПВО.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Вражеские БпЛА вновь над Киевом. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
Только что в Киеве объявили отбой угрозы.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". В Киеве обломками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что горят верхние этажи дома в Святошинском районе, есть частичное разрушение в квартирах, пострадал человек. Сейчас пожар ликвидирован. Также сообщалось, что обломки дронов упали в 6 районах Киева.
Напомним, на Киевщине ранена женщина, повреждены жилые объекты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це, більше ніж очевидно!
колись курбанова спитала, чому заборонили стріляти у відповідь, зе!поц так і відповів, щоб не було ще гірше.
ост таке зе!чмо верховний головнокомандувач україни, з вірним холуєм сирським!