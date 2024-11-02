В Киеве снова работали силы ПВО

Днем 2 ноября в столице снова объявляли воздушную тревогу - уже в четвертый раз с утра. В районе микрорайона Виноградарь работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вражеские БпЛА вновь над Киевом. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Только что в Киеве объявили отбой угрозы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". В Киеве обломками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что горят верхние этажи дома в Святошинском районе, есть частичное разрушение в квартирах, пострадал человек. Сейчас пожар ликвидирован. Также сообщалось, что обломки дронов упали в 6 районах Киева.

Напомним, на Киевщине ранена женщина, повреждены жилые объекты.