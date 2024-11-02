РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8894 посетителя онлайн
Новости
2 325 4

В Киеве снова работали силы ПВО

Робота ППО над Києвом

Днем 2 ноября в столице снова объявляли воздушную тревогу - уже в четвертый раз с утра. В районе микрорайона Виноградарь работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вражеские БпЛА вновь над Киевом. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Только что в Киеве объявили отбой угрозы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Выгоревшая квартира в 16-этажке в Святошинском районе Киева после атаки РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". В Киеве обломками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что горят верхние этажи дома в Святошинском районе, есть частичное разрушение в квартирах, пострадал человек. Сейчас пожар ликвидирован. Также сообщалось, что обломки дронов упали в 6 районах Киева.

Напомним, на Киевщине ранена женщина, повреждены жилые объекты.

Автор: 

ПВО (3137) Воздушные атаки на Киев (884) Шахед (1527)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знов ху...ловцям борматуху не завезли, ось вони і лютують
показать весь комментарий
02.11.2024 13:24 Ответить
зе!гундос сцикує бити по маасквє, що б не дратувати крємлєчмоль.
це, більше ніж очевидно!
колись курбанова спитала, чому заборонили стріляти у відповідь, зе!поц так і відповів, щоб не було ще гірше.
ост таке зе!чмо верховний головнокомандувач україни, з вірним холуєм сирським!
показать весь комментарий
02.11.2024 13:25 Ответить
Рануше збивали далеко на підступах до Києва. Сьогодні над Києвом. Мабуть казламордиє змінили маршрути або вдосконалили захист від РЕБ...(?)
показать весь комментарий
02.11.2024 13:30 Ответить
зараз вже по полям не дуже поїздиш, тому мобільні групи переміщуються на тверде покриття, тобто ближче до міста.
показать весь комментарий
02.11.2024 13:55 Ответить
 
 