Выгоревшая квартира в 16-этажке в Святошинском районе Киева после атаки РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате атаки российских дронов по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе

на территории жилой застройки.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

Повреждены два легковых автомобиля. Без пожаров и пострадавших.

Между тем, в Офисе генпрокурора показали, каким повреждениям подверглись квартиры в доме в Святошинском районе столицы.

"В Святошинском районе произошло возгорание в квартире на последнем этаже 16-этажного дома, жители успели выбежать из жилья", - говорится в сообщении.















Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". В Киеве осколками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что горят верхние этажи дома в Святошинском районе, есть частичное разрушение в квартирах, пострадал человек. Сейчас пожар ликвидирован.

Напомним, на Киевщине ранена женщина, повреждены жилые объекты.