Выгоревшая квартира в 16-этажке в Святошинском районе Киева после атаки РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате атаки российских дронов по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе
на территории жилой застройки.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.
Повреждены два легковых автомобиля. Без пожаров и пострадавших.
Между тем, в Офисе генпрокурора показали, каким повреждениям подверглись квартиры в доме в Святошинском районе столицы.
"В Святошинском районе произошло возгорание в квартире на последнем этаже 16-этажного дома, жители успели выбежать из жилья", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". В Киеве осколками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что горят верхние этажи дома в Святошинском районе, есть частичное разрушение в квартирах, пострадал человек. Сейчас пожар ликвидирован.
Напомним, на Киевщине ранена женщина, повреждены жилые объекты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Скільки військ прикривало кримський напрямок?
Скільки було на момент просто перестать стрєлять?
Ну і власне все. Один орк, пишуть, тупо проспав весь марш колони до Херсони. калона-хирсона-рссукійгородона. до речі, путін якраз і врятував Зелю, бо могли знесуни і знести, а чо?
логічно. а може й точно так, але те що готував до здачі, то це вроді би, повторю - НА ПІВДНІ!!!!!!
ЯК ТАК??? ах, не втік, ну тоді ок, хірой, прямо як Мацусіро Томахакі, знищив 2048 чеченців і плюнув на лінкор Місурі, правда потім проснувся в Гулазі, бо жив в Харбіні, чи як там зона в совку була для полусвоїх таваріщєй, полушпіонов то? тьху