РУС
6 169 15

Выгоревшая квартира в 16-этажке в Святошинском районе Киева после атаки РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате атаки российских дронов по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе
на территории жилой застройки.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

Повреждены два легковых автомобиля. Без пожаров и пострадавших.

Между тем, в Офисе генпрокурора показали, каким повреждениям подверглись квартиры в доме в Святошинском районе столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обезврежены все "Шахеды", угрожавшие Киеву. Обломками повреждены здания и автомобили. Все пожары ликвидированы

"В Святошинском районе произошло возгорание в квартире на последнем этаже 16-этажного дома, жители успели выбежать из жилья", - говорится в сообщении.

квартира після пожежі в Святошинському районі Києва
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". В Киеве осколками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что горят верхние этажи дома в Святошинском районе, есть частичное разрушение в квартирах, пострадал человек. Сейчас пожар ликвидирован.

Напомним, на Киевщине ранена женщина, повреждены жилые объекты.

Офис Генпрокурора (2653) Воздушные атаки на Киев (884)
Топ комментарии
+8
нема прічін не бажаті смерті русні....гарній,поганій,малій,велікій....абсолютно п@@уй ...воні не люді
02.11.2024 12:31 Ответить
+5
Люди без житла, на вулиці холодна та мокра осінь.
02.11.2024 12:30 Ответить
+5
Якби бажали хоча б 1991, то зараз й війни не було би, бо владу вибирали би відповідну. А що бажали у 2019 73%?
02.11.2024 12:52 Ответить
Люди без житла, на вулиці холодна та мокра осінь.
02.11.2024 12:30 Ответить
І попробуй позбирай усі довідки щоб держава допомогла...після чого що виявиться що в Вас є ще квартира де живе донька, а ваша пенся більше 2000 грн...і домомога не зможе бути надана
02.11.2024 15:42 Ответить
Там повинний десь бути намет-пункт незламності від лідера прихильників паржать
02.11.2024 16:41 Ответить
нема прічін не бажаті смерті русні....гарній,поганій,малій,велікій....абсолютно п@@уй ...воні не люді
02.11.2024 12:31 Ответить
а яка ефективність цих бажань? можна бажати, що завгодно, але результат дають лише ті, що безпосередньо воюють, створюють і виробляють зброю, а не розповідають про свою ненависть
02.11.2024 12:38 Ответить
постійно вісловлівать це,доводіті що це е НОРМОЮ,ну і звісно скідиваті на русоріз,бо слова не подкреплені діямі залішаются словамі
02.11.2024 12:43 Ответить
Якби бажали хоча б 1991, то зараз й війни не було би, бо владу вибирали би відповідну. А що бажали у 2019 73%?
02.11.2024 12:52 Ответить
звам шмыгаль компенсирует всё, зарегистирируйтес в дии и получите 300 000. После окончания войны
02.11.2024 12:52 Ответить
Це буде долларів 5 чі 10?
02.11.2024 16:43 Ответить
Як каже Бабченко трансформуйте вашу лють у дії. Я не з його фанатів, але у цьому він правий.
02.11.2024 12:58 Ответить
Ось ці всі атаки на цивільних свідчать про бажання росіян вбити всіх українців незалежно від їх симпатій. Всіх, хто вважає себе українцем, знищити націю під корінь.
02.11.2024 13:00 Ответить
Просто бере.ТЕ!

- Скільки військ прикривало кримський напрямок?
Скільки було на момент просто перестать стрєлять?
Ну і власне все. Один орк, пишуть, тупо проспав весь марш колони до Херсони. калона-хирсона-рссукійгородона. до речі, путін якраз і врятував Зелю, бо могли знесуни і знести, а чо?
логічно. а може й точно так, але те що готував до здачі, то це вроді би, повторю - НА ПІВДНІ!!!!!!
ЯК ТАК??? ах, не втік, ну тоді ок, хірой, прямо як Мацусіро Томахакі, знищив 2048 чеченців і плюнув на лінкор Місурі, правда потім проснувся в Гулазі, бо жив в Харбіні, чи як там зона в совку була для полусвоїх таваріщєй, полушпіонов то? тьху
02.11.2024 13:01 Ответить
чем этот поток сознания поможет людям, у которых сгорел дом?
02.11.2024 19:20 Ответить
не голосовать за клоунов?
16.11.2024 11:48 Ответить
Кошмар.
02.11.2024 13:07 Ответить
 
 