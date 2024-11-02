Вигоріла квартира в 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після атаки РФ. ФОТОрепортаж
Внаслідок атаки російських дронів по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі на території житлової забудови.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
Пошкоджено два легкові автомобілі. Без пожежі та постраждалих.
Тим часом, в Офісі генпрокурора показали, яких пошкоджень зазнали квартири у будинку в Святошинському районі столиці.
"В Святошинському районі сталося загорання в квартирі на останньому поверсі 16-поверхового будинку, мешканці встигли вибігти з житла", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські загарбники запустили в бік України ударні БпЛА "шахед". У Києві уламками пошкоджено скління в будинках у Солом’янському районі, в Святошинському - загорання в багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що горять верхні поверхи будинку у Святошинському районі, є часткове руйнування в квартирах, постраждав чоловік. Наразі пожежу ліквідовано.
Нагадаємо, на Київщині поранено жінку, пошкоджено житлові об’єкти.
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- Скільки військ прикривало кримський напрямок?
Скільки було на момент просто перестать стрєлять?
Ну і власне все. Один орк, пишуть, тупо проспав весь марш колони до Херсони. калона-хирсона-рссукійгородона. до речі, путін якраз і врятував Зелю, бо могли знесуни і знести, а чо?
логічно. а може й точно так, але те що готував до здачі, то це вроді би, повторю - НА ПІВДНІ!!!!!!
ЯК ТАК??? ах, не втік, ну тоді ок, хірой, прямо як Мацусіро Томахакі, знищив 2048 чеченців і плюнув на лінкор Місурі, правда потім проснувся в Гулазі, бо жив в Харбіні, чи як там зона в совку була для полусвоїх таваріщєй, полушпіонов то? тьху