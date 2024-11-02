Вигоріла квартира в 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після атаки РФ. ФОТОрепортаж

Внаслідок атаки російських дронів по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі на території житлової забудови.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

Пошкоджено два легкові автомобілі. Без пожежі та постраждалих.

Тим часом, в Офісі генпрокурора показали, яких пошкоджень зазнали квартири у будинку в Святошинському районі столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знешкоджено всі "Шахеди", які загрожували Києву. Уламками пошкоджено будівлі та авто. Всі пожежі ліквідовано

"В Святошинському районі сталося загорання в квартирі на останньому поверсі 16-поверхового будинку, мешканці встигли вибігти з житла", - йдеться у повідомленні.















Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські загарбники запустили в бік України ударні БпЛА "шахед". У Києві уламками пошкоджено скління в будинках у Солом’янському районі, в Святошинському - загорання в багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що горять верхні поверхи будинку у Святошинському районі, є часткове руйнування в квартирах, постраждав чоловік. Наразі пожежу ліквідовано.

Нагадаємо, на Київщині поранено жінку, пошкоджено житлові об’єкти.