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Вигоріла квартира в 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після атаки РФ. ФОТОрепортаж

Внаслідок атаки російських дронів по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі на території житлової забудови.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

Пошкоджено два легкові автомобілі. Без пожежі та постраждалих.

Тим часом, в Офісі генпрокурора показали, яких пошкоджень зазнали квартири у будинку в Святошинському районі столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знешкоджено всі "Шахеди", які загрожували Києву. Уламками пошкоджено будівлі та авто. Всі пожежі ліквідовано

"В Святошинському районі сталося загорання в квартирі на останньому поверсі 16-поверхового будинку, мешканці встигли вибігти з житла", - йдеться у повідомленні.

квартира після пожежі в Святошинському районі Києва
квартира після пожежі в Святошинському районі Києва
квартира після пожежі в Святошинському районі Києва
квартира після пожежі в Святошинському районі Києва
квартира після пожежі в Святошинському районі Києва
квартира після пожежі в Святошинському районі Києва
квартира після пожежі в Святошинському районі Києва

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські загарбники запустили в бік України ударні БпЛА "шахед". У Києві уламками пошкоджено скління в будинках у Солом’янському районі, в Святошинському - загорання в багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що горять верхні поверхи будинку у Святошинському районі, є часткове руйнування в квартирах, постраждав чоловік. Наразі пожежу ліквідовано.

Нагадаємо, на Київщині поранено жінку, пошкоджено житлові об’єкти.

Автор: 

Офіс Генпрокурора (3303) Повітряні атаки на Київ (862)


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Топ коментарі
+8
нема прічін не бажаті смерті русні....гарній,поганій,малій,велікій....абсолютно п@@уй ...воні не люді
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02.11.2024 12:31 Відповісти
+5
Люди без житла, на вулиці холодна та мокра осінь.
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02.11.2024 12:30 Відповісти
+5
Якби бажали хоча б 1991, то зараз й війни не було би, бо владу вибирали би відповідну. А що бажали у 2019 73%?
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02.11.2024 12:52 Відповісти
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Люди без житла, на вулиці холодна та мокра осінь.
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02.11.2024 12:30 Відповісти
І попробуй позбирай усі довідки щоб держава допомогла...після чого що виявиться що в Вас є ще квартира де живе донька, а ваша пенся більше 2000 грн...і домомога не зможе бути надана
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02.11.2024 15:42 Відповісти
Там повинний десь бути намет-пункт незламності від лідера прихильників паржать
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02.11.2024 16:41 Відповісти
нема прічін не бажаті смерті русні....гарній,поганій,малій,велікій....абсолютно п@@уй ...воні не люді
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02.11.2024 12:31 Відповісти
а яка ефективність цих бажань? можна бажати, що завгодно, але результат дають лише ті, що безпосередньо воюють, створюють і виробляють зброю, а не розповідають про свою ненависть
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02.11.2024 12:38 Відповісти
постійно вісловлівать це,доводіті що це е НОРМОЮ,ну і звісно скідиваті на русоріз,бо слова не подкреплені діямі залішаются словамі
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02.11.2024 12:43 Відповісти
Якби бажали хоча б 1991, то зараз й війни не було би, бо владу вибирали би відповідну. А що бажали у 2019 73%?
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02.11.2024 12:52 Відповісти
звам шмыгаль компенсирует всё, зарегистирируйтес в дии и получите 300 000. После окончания войны
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02.11.2024 12:52 Відповісти
Це буде долларів 5 чі 10?
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02.11.2024 16:43 Відповісти
Як каже Бабченко трансформуйте вашу лють у дії. Я не з його фанатів, але у цьому він правий.
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02.11.2024 12:58 Відповісти
Ось ці всі атаки на цивільних свідчать про бажання росіян вбити всіх українців незалежно від їх симпатій. Всіх, хто вважає себе українцем, знищити націю під корінь.
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02.11.2024 13:00 Відповісти
Просто бере.ТЕ!

- Скільки військ прикривало кримський напрямок?
Скільки було на момент просто перестать стрєлять?
Ну і власне все. Один орк, пишуть, тупо проспав весь марш колони до Херсони. калона-хирсона-рссукійгородона. до речі, путін якраз і врятував Зелю, бо могли знесуни і знести, а чо?
логічно. а може й точно так, але те що готував до здачі, то це вроді би, повторю - НА ПІВДНІ!!!!!!
ЯК ТАК??? ах, не втік, ну тоді ок, хірой, прямо як Мацусіро Томахакі, знищив 2048 чеченців і плюнув на лінкор Місурі, правда потім проснувся в Гулазі, бо жив в Харбіні, чи як там зона в совку була для полусвоїх таваріщєй, полушпіонов то? тьху
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02.11.2024 13:01 Відповісти
чем этот поток сознания поможет людям, у которых сгорел дом?
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02.11.2024 19:20 Відповісти
не голосовать за клоунов?
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16.11.2024 11:48 Відповісти
Кошмар.
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02.11.2024 13:07 Відповісти
 
 