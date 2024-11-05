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За 3 місяці Росія вдарила по Україні більш ніж чотирма тисячами "Шахедів" і дронами, що їх імітують, - Повітряні сили

Скільки шахедів запустила Росія

У серпні, вересні та жовтні 2024 року Росія застосувала по Україні 4300 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів, що імітують справжні "Шахеди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генеральний штаб із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Завдяки злагодженій бойовій роботі ППО Сил оборони України вдалось збити 3063 ворожих БпЛА, а це — 71%.

"Локаційно втрачені" БпЛА

Крім того, у щоденних звітах Повітряних Сил з’явились маркування "локаційно втрачені" — тобто зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ, або через інші причини. За вказаний період — із серпня по жовтень 2024 року, таких дронів — 1052, що становить 24%.

Відтак, прямі влучання ворожих БпЛА становлять 5%. Також руйнування чи пошкодження можуть бути завдані внаслідок падіння збитих протиповітряною обороною БпЛА.

Також дивіться: Понад 900 КАБів та майже 500 "Шахедів", - Зеленський розповів, чим била РФ по Україні упродовж тижня. ВIДЕО

Статистика запусків

Варто зазначити, що жовтень став рекордним по запуску ударних ворожих безпілотників:
- серпень: 818 – запущено, 701 – збито, 91 – локаційно втрачено;
- вересень: 1410 – запущено, 1156 – збито, 201 – локаційно втрачено;
- жовтень: 2072 – запущено, 1206 – збито, 766 – локаційно втрачено.

За аналогічний період: травень, червень та липень 2024 року по території України випущено 1133 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона збила – 1055, локаційно втрачено – 10.

Відсоток збиття за період травень–липень 2024 близько 94%.
Таким чином, відсоток прямих влучань ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів, що імітують справжні "Шахеди", у травні-липні і у серпні-жовтні 2024 року, становить 6 та 5 відсотків відповідно.

Також читайте: Ворог запускає "шахеди" на низькій висоті і намагається розвідати місцезнаходження української ППО, - КМВА про тактику росіян

Автор: 

Повітряні сили (2811) Шахед (1234)


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Топ коментарі
+3
Останнім часом користувачі активно жаліються на те, що проспали чи спізнилися, адже їхні смартфони автоматично змінили час. Це відбувається через активацію систем РЕБ під час повітряної тривоги, які намагаються скерувати ворожі дрони назад на територію росії. Тому, наприклад, у Києві GPS в цей час може показувати вашу локацію в Брянській чи Курській області.

Це так званий GPS-спуфінг, або GPS-симуляція, яка полягає в маніпулюванні або обмані GPS-приймача шляхом передачі фальшивих GPS-сигналів. Це призводить до того, що приймач отримує неправильне місцезнаходження. Відповідно, коли ворожі дрони летять за сигналом GPS на українські міста, завдяки GPS-спуфінгу їх вдається збити з курсу. Саме тому Повітряні сили ЗСУ часто рапортують, що ворожі дрони локаційно втрачені або повернулися на територію росії.
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05.11.2024 17:25 Відповісти
+2
Як виправити проблему з автоматичним перемиканням часу на iPhone?

Зайдіть в "Параметри", оберіть пункт "Загальні", далі "Дата і час". В цьому меню потрібно вимкнути перемикач "Задавати автоматично" та вручну обрати часовий пояс для Києва.
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05.11.2024 17:31 Відповісти
+1
написано знищено ,а не пошкоджено
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05.11.2024 17:37 Відповісти
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05.11.2024 17:23 Відповісти
Якщо більша половина з них потім ремонтується і повертається в стрій, то кацапи виробляють та відновлюють більше
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05.11.2024 17:28 Відповісти
написано знищено ,а не пошкоджено
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05.11.2024 17:37 Відповісти
написано "знищено і підбито" на вашому ж скриншоті.
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05.11.2024 18:17 Відповісти
Знищено - не підлягає ремонту, відновленню.
Уражено - пошкоджено, імовірно можливим є відновлення шляхом ремонту.
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05.11.2024 18:41 Відповісти
чому не додають: "Україна лишає за собою право в будь-який момент вдарити по московії 4300 раз" - нехай звикають! і нехай рахують скільки їх буде чекати ударів
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05.11.2024 17:23 Відповісти
сьогодні в Белгороди наш дрон влетів в багатоповерхівку , аналог Шапеда тікі пропелер спереду
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05.11.2024 17:28 Відповісти
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05.11.2024 17:34 Відповісти
Останнім часом користувачі активно жаліються на те, що проспали чи спізнилися, адже їхні смартфони автоматично змінили час. Це відбувається через активацію систем РЕБ під час повітряної тривоги, які намагаються скерувати ворожі дрони назад на територію росії. Тому, наприклад, у Києві GPS в цей час може показувати вашу локацію в Брянській чи Курській області.

Це так званий GPS-спуфінг, або GPS-симуляція, яка полягає в маніпулюванні або обмані GPS-приймача шляхом передачі фальшивих GPS-сигналів. Це призводить до того, що приймач отримує неправильне місцезнаходження. Відповідно, коли ворожі дрони летять за сигналом GPS на українські міста, завдяки GPS-спуфінгу їх вдається збити з курсу. Саме тому Повітряні сили ЗСУ часто рапортують, що ворожі дрони локаційно втрачені або повернулися на територію росії.
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05.11.2024 17:25 Відповісти
Як виправити проблему з автоматичним перемиканням часу на iPhone?

Зайдіть в "Параметри", оберіть пункт "Загальні", далі "Дата і час". В цьому меню потрібно вимкнути перемикач "Задавати автоматично" та вручну обрати часовий пояс для Києва.
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05.11.2024 17:31 Відповісти
та щось той реб не працює чи він червонокнижний. Щоночі той самий сценарій:

1. 21:00: Дрони летять на Житомирщину

2. Через 60 хв: дрони розвернулись на Київську область

3. Через 10 хв: дрони летять на ірпінь/бучу/гостомель

4. Через 10 хв: [район а, район б, район в], над вами шахеди

5. Через 10 хв: дрони вилетіли з Києва і летять ...

і тупо щоночі кияни чують шахеди над головами, і нічого їм неможливо зробити, нанотехнологічні дрони якісь. Ну який РЕБ?
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05.11.2024 18:22 Відповісти
☢️ Близько 30% ядерного арсеналу рф знаходяться в зоні досяжності українських дронів та ракет, - Foreign Affairs
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05.11.2024 17:45 Відповісти
А чим відповіли Повітряні Сили? До речі,ви звернули увагу? Після зняття колишнього командувача ПС,про них навіть і не чутно...Жодного удару по Рашці або удари для галочки....
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05.11.2024 17:58 Відповісти
Зеленський, а де, обіцяний тобою, мільйон безпілотників до кінця року? Стоять собі десь на асфальті "великого будівництва" підсвіченому 5-ма гігаватами електроенергії? а-а-а ніт, напевно зачепилися за мільярд дерев?
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05.11.2024 18:34 Відповісти
 
 