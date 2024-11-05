За 3 місяці Росія вдарила по Україні більш ніж чотирма тисячами "Шахедів" і дронами, що їх імітують, - Повітряні сили

У серпні, вересні та жовтні 2024 року Росія застосувала по Україні 4300 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів, що імітують справжні "Шахеди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генеральний штаб із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Завдяки злагодженій бойовій роботі ППО Сил оборони України вдалось збити 3063 ворожих БпЛА, а це — 71%.

"Локаційно втрачені" БпЛА

Крім того, у щоденних звітах Повітряних Сил з’явились маркування "локаційно втрачені" — тобто зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ, або через інші причини. За вказаний період — із серпня по жовтень 2024 року, таких дронів — 1052, що становить 24%.

Відтак, прямі влучання ворожих БпЛА становлять 5%. Також руйнування чи пошкодження можуть бути завдані внаслідок падіння збитих протиповітряною обороною БпЛА.

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Статистика запусків

Варто зазначити, що жовтень став рекордним по запуску ударних ворожих безпілотників:

- серпень: 818 – запущено, 701 – збито, 91 – локаційно втрачено;

- вересень: 1410 – запущено, 1156 – збито, 201 – локаційно втрачено;

- жовтень: 2072 – запущено, 1206 – збито, 766 – локаційно втрачено.

За аналогічний період: травень, червень та липень 2024 року по території України випущено 1133 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона збила – 1055, локаційно втрачено – 10.

Відсоток збиття за період травень–липень 2024 близько 94%.

Таким чином, відсоток прямих влучань ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів, що імітують справжні "Шахеди", у травні-липні і у серпні-жовтні 2024 року, становить 6 та 5 відсотків відповідно.

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