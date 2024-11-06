Уничтожены 38 из 63 "Шахедов", еще 20 - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 6 ноября 2024 года враг нанес удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и Х-31П из акватории Черного моря, также выпустил по Украине 63 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 07.30 подтверждено сбитие 38-ми вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Запорожской областях.

20 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, еще два - в воздушном пространстве Украины.

Боевая работа продолжается!

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Как сообщалось, вечером 5 ноября воздушные силы зафиксировали российские ударные беспилотники. Также Цензор.НЕТ информировал, что ночью на Киевщине работали силы ПВО