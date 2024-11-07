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На Киевщине фиксировали "шахеды", работала ПВО, - Киевская ОВА

На Київщині працює ППО

В ночь на 7 ноября в Киевской области по беспилотникам работали силы противовоздушной обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ОВА.

"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - призвали в ОВА.

Ранее Воздушные силы предупредили о движении ударного БПЛА мимо Борисполя в направлении Киева.

Также читайте: Ночью на Киевщине трижды объявляли тревогу: падение обломков "шахедов" привело к возгоранию в лесу

Автор: 

Киевская область (4239) ПВО (2897) Шахед (1243)


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Щось зациклило росіян на Києві.

Де та Саюн, що з Німеччини радила прибрати всю протиповітряну оборону з столиці?
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07.11.2024 00:26 Ответить
в зад-ниці
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07.11.2024 00:32 Ответить
Валя давно вже хутко зникла із сайту. Пропонувала нічого не просити у Заходу, а виключно цілувати в сраку за каски і одіяла.
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07.11.2024 00:50 Ответить
просто Київ - велика щільна забудова, і у разі прориву когось таки може вбити, і резонанс від того може бути більший. А влучати в якісь менші конкретні цілі у ішакєда недостатньо точного наведення, тому що ця ***** призначена для терору, а не для ураження невеликих військових цілей.
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07.11.2024 02:56 Ответить
За Вовачку можна не хвилюватися, він у глибокому бункері з мішком Мівіни
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07.11.2024 00:38 Ответить
 
 