На Киевщине фиксировали "шахеды", работала ПВО, - Киевская ОВА

В ночь на 7 ноября в Киевской области по беспилотникам работали силы противовоздушной обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ОВА.

"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - призвали в ОВА.

Ранее Воздушные силы предупредили о движении ударного БПЛА мимо Борисполя в направлении Киева.

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