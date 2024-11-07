На Киевщине фиксировали "шахеды", работала ПВО, - Киевская ОВА
В ночь на 7 ноября в Киевской области по беспилотникам работали силы противовоздушной обороны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ОВА.
"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - призвали в ОВА.
Ранее Воздушные силы предупредили о движении ударного БПЛА мимо Борисполя в направлении Киева.
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Де та Саюн, що з Німеччини радила прибрати всю протиповітряну оборону з столиці?