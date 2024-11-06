Ночью на Киевщине трижды объявляли тревогу: падение обломков "шахедов" привело к возгоранию в лесу
В ночь на 6 ноября россияне атаковали Киевскую область "шахедами". В одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей возник пожар лесной подстилки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.
"Ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область БПЛА. Тревога объявлялась трижды. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.
В одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей возник пожар лесной подстилки.
"Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки", - добавил Кравченко.
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