Ночью на Киевщине трижды объявляли тревогу: падение обломков "шахедов" привело к возгоранию в лесу

В ночь на 6 ноября россияне атаковали Киевскую область "шахедами". В одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей возник пожар лесной подстилки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область БПЛА. Тревога объявлялась трижды. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

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В одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей возник пожар лесной подстилки.

"Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки", - добавил Кравченко.