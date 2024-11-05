Киевщину атаковали вражеские БПЛА: обломки "шахедов" повредили частный дом

В Киевской области тревога продолжалась почти 10 часов. Силы ПВО уничтожили вражеские цели, однако обломки БПЛА повредили окна частного дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

Кравченко отметил, что в одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены окна частного дома.

"Оперативные службы работают над фиксацией последствий атаки на Киевщину", - добавил Кравченко.

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