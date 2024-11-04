Атака "Шахедов" на Киевщину: прошло без пострадавших и вражеских попаданий

В ночь на понедельник, 4 ноября, Киевщина отражала очередную атаку вражеских БпЛА.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в области работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате падения сбитых вражеских целей в одном из районов произошло возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован.

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Оперативные группы продолжают фиксацию последствий ночной атаки.

Как сообщалось, вечером 3 ноября россияне запустили по Украине "Шахеды". Также Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 4 ноября российские захватчики в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Работали силы ПВО. Все вражеские дроны были уничтожены.