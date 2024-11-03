В Украину по нескольким направлениям залетели российские "шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 3 ноября россияне запустили по Украине "шахеды".
Об этом информируют Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
"Группа ударных БПЛА на севере Сумщины! Курс юго-западный", - говорится в сообщении.
Обновление относительно движения БПЛА:
- на северо-востоке Черниговской области в направлении Чернигова;
- на севере Сумщины курсом на Глухов;
- на западе Сумщины курсом на Ромны;
- на севере Сум курсом на Сумы!
Обновление по состоянию на 22:22:
- на юге Черниговской области курсом на Киев;
- на границе Сумской и Черниговской областей курсом на северо-запад;
- к юго-западу от Сум курсом на юго-восток;
- на границе Сумской и Киевской областей курсом на Киев;
- в Николаевской области к востоку и западу от города курсом на северо-запад.
- на юге Одесщины в акватории Черного моря курсом на Татарбунары.
Обновление по состоянию на 22:57
- на севере Черниговщины курсом на юго-запад;
- на севере Киевщины курсом на юго-запад;
- к северо-западу от Сум курсом на юго-запад;
- на границе Полтавской и Черкасской областей курсом на юго-запад;
- к северо-западу от Николаева курсом на город;
- к западу от Кривого Рога курсом на Черкассы;
- на юге Одесщины курсом на Болград
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2. Де наші заводи??
Потрібно знищувати русню повністю і категорично. Бог розбереться, хто невинна жертва.
Зайняли частину Куоської області - і що? Наші війська по суті там боронять сади, які наф нікому не потрібні. Раші пофіг на ту курщину
тільки вибирай які не захищені.
Здувся ?
Тому на кнопку спам не натискаю, хай форумчани бачать "просунутого" україномовного кацапа.
А програма Мінцифри про збирання БПЛА "на кухні"? А 40млрд, що Рєзніков виділив на безпілотники? А вилучення ПДФО з бюджетів громад на ті ж безпілотники? Це ж титанічна робота! Щоправда, ні грошей, ні безпілотників... Але ж який двіж! І пропіаритися є на чому!
Вони, ті що зараз при владі, "зуміли" те, що вміють, а не те, що треба. І "зуміли" на "відмінно"!
- зарити всю енергетика під землю. Включно з ЛЕП;
- заживити всю Україну від величезного павер-банку (як в Австралії - але там ніхто всю країну не живить - там на 6-10 хв, щоб запустити генератори);
- зробити якийсь захист, який стовідсотково унеможливить влучання в станції/підстанції;
- енергію продають;
- вимикають спеціально. А продають саме тоді, коли є руйнування після атаки. Ну логічно ж - всі так в світі роблять!
мать його першому за вечір шахеду нічого не можна зробити
Та і санкції для параші, як бачимо до одного місця.
З гімна і палок клепають, аж гай шумить. З 50 кг вибухівки... Заспамили ППО.
Зате в нас за три роки не спромоглись навіть скопіювати ці іранські кукурузники.
Без санкцій, бери що хочеш, все дадуть. Окрім розуму.