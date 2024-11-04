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В Україну з кількох напрямків залетіли російські "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 3 листопада росіяни запустили по Україні "Шахеди".

Про це інформують Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

"Група ударних БПЛА на півночі Сумщини!  Курс південно-західний", - йдеться в повідомленні.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • на північному сході Чернігівської області в напрямку Чернігова;
  • на півночі Сумщини курсом на Глухів;
  • на заході Сумщини курсом на Ромни;
  • на півночі Сум курсом на Суми!

Оновення станом на 22:22

  • на півдні Чернігівщини курсом на Київ;
  • на межі Сумської та Чернігівської областей курсом на північний захід;
  • на південному заході від Сум курсом на південний схід;
  • на кордоні Сумської та Київської областей курсом на Київ;
  • на Миколаївщині на схід та захід від міста курсом на північний захід.
  • на півдні Одещини в акваторії Чорного моря курсом на Татарбунари.

Оновення станом на 22:57

  • на півночі Чернігівщини курсом на південний захід;
  • на півночі Київщини курсом на південний захід;
  • на північному заході від Сум курсом на південний захід;
  • на межі Полтавської та Черкаської областей курсом на південний захід;
  • на північному заході від Миколаєва курсом на місто;
  • на захід від Кривого Рогу курсом на Черкаси;
  • на півдні Одещини курсом на Болград.

Оновлення станом на 00:32 4 листопада

  • група БПЛА на північному заході Чернігівської області курсом південний захід;
  • група БПЛА на сході Житомирщини курсом на Білу Церкву;
  • БПЛА на межі Київської та Черкаської областей курсом на Черкаси;
  • БПЛА на межі Сумської та Полтавської областей курсом на південний захід;
  • БПЛА на півночі Полтавщини курсом на Черкащину;
  • БПЛА на Одещині на північ від Ізмаїлу курсом на захід.

Оновлення станом на 01:22

  • група БПЛА на півночі Київщини курсом на захід;
  • група БПЛА на південному сході Київської області курсом на Черкащину;

Також читайте: Сили ППО знищили ракету Х-59/69, 66 ударних БПЛА з 96, ще 27 локаційно втрачені, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Повітряні сили (2808) повітряна тривога (944) Шахед (1232)


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Топ коментарі
+23
.. адекватна людина ніколи не полізе у теми...в яких не розуміється від слова ЗОВСІМ! Але у нас маса Спеціалістів... які розбираються в темах від пологових станів у макак..до ядерної фізики включно... Ну а в військових темах... ну значна більшість...))) Один вже поліз туди... де нічого не розуміє... Зростом 150 см....хрипатий.. неголений... Результат по всій Україні!!!
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03.11.2024 19:38 Відповісти
+19
... Шановний!!! Дитячі пропозиції так і пруть від Вас..))) Ви хоч би у Вікіпедії почитали... як працює і по яких цілях ПЗРК... тим більше вночі....))) Принцип застосування... Ну от нащо писати всяку маячню... не розуміючі нічого? А поліції треба дійсно видати автомати та кулемети і відправити на передок... а не займатися хернею.. Коли на трасі Київ-Одеса вранці на КПП стоїть десяток мордоворотів ДАЇшників... то це дійсно сюрреалізм... Ї з автоматами вже...)))
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03.11.2024 19:20 Відповісти
+12
.. це коли у нас в Києві нема світла... а ми продаємо його за кордон?... Так по моїй авіаційній стезі тут маса спеціалістів.. Навчають ..як літати..чим збивати... куди летіти... Як бистренько перевчитися з Міг-29 на F-16 за два-три місяці... Це не диво... У нас навіть офіційні експерДи є... Чого стоїть лжеполковник ...та бойовий льотчик-інструктор з призвищем Світан..., який НІКОЛИ!! не літав у стройових частинах... всю службу провів у учбовому полку... звільнений з армії у 2000 році узванні майора.. (правда на пенсію дали підполковника) і який зараз несе по ТБ таку маячню...що у військових авіаторів не те що вуха рухнуть... Просто відвалюються від маячні...)) А Ви тут про пересічних згадуєте...)) Багато чого у світі невиліковне....)))
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03.11.2024 20:45 Відповісти
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хто в темі - чому ми не зуміли дістати аналогічні / кращі / технології таких "шахедів" від "союзників за ці майже 3 роки..., та аналогочно не кошмаримо кацапів...,
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03.11.2024 19:01 Відповісти
Достатньо мізків, якщо не зробити краще, то скопіювати виріб іранців мали б без проблем.
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03.11.2024 19:05 Відповісти
у цьому виробі нема ніяких проривних технологій, які би нам треба би було "діставати". Кошмарити цивільних кацапів - така задача не стояла. Більш складні методи наведення на ціль, ніж мають "шахеди", і які дозволяють точно уразити потрібний нерухомий об'єкт, ми вже застосовуємо в своїх далекобійних дронах. Поки що свій DSMAC США нам не передають, і у найближчий час не передадуть.Враховуючи відсутність у нас своїх військових супутників, наш вітчізняний DSMAC або TERCOM знаходиться у зататочному стані. А запускати дрони за двісті тисяч або куди, щоб покошмарити цивільних кацапів - то дурне і дороге заняття, яке до того ж буде шкодити процесу військової допомоги від наших партнерів.
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03.11.2024 19:27 Відповісти
Так-так, ми будем воювати правильно, адже в нас є "план перемоги"! При тому, що щодня декілька населених пунктів захоплюють підари.
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03.11.2024 21:19 Відповісти
Не в "правильності" справа. А в тому, що влучання в будинки на раші нам ніякої користі не принесуть від слова зовсім. А взагалі Шахеди цілі заводи випускають. На кухні "на колінках" такий дрон не складеш
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03.11.2024 22:10 Відповісти
1. Користь величезна.
2. Де наші заводи??
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03.11.2024 23:10 Відповісти
Користі нуль. На військовий потенціал раші це не впливає ніяк. Про заводи - не до мене
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03.11.2024 23:18 Відповісти
Користь є величезна! Зменшення особового потенціалу, психологічний вплив, логістика та інш. мудрі слова. Якщо поцілити в заводи - це взагалі бінго! Але сто дронів з ніякою точністю набагато ефективніше, ніж десять дронів з прецизійною точністю.
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04.11.2024 00:42 Відповісти
ну да, правильно воювати - це коли дрон точно влучає за тисячу кілометрів точно в установку АВТ на НПЗ, а не у сарай баби Неоніли у Малмижі. І не треба до виробництва дронів маніпулятивно чіпляти інші проблеми, які вас дратують.
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03.11.2024 22:31 Відповісти
Не маніпулюй, ******* війна це знищення один одного зовсім. Повністю. Не знищемо ми - знищать нас.
Потрібно знищувати русню повністю і категорично. Бог розбереться, хто невинна жертва.
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03.11.2024 23:08 Відповісти
Русня запустила 12 000 ракет і тисячі Шахедів, а мети не досягла. Скільки нужно дронів, щоб знищити росію? В світі стількитракет немає. Ніхто не буде фінансувати дрони вартістю 100 000 доларів, щоб розвалити якийсь сарай

Зайняли частину Куоської області - і що? Наші війська по суті там боронять сади, які наф нікому не потрібні. Раші пофіг на ту курщину
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03.11.2024 23:21 Відповісти
Де удари по кримському мосту, по залізниці з ростова до Криму через маріуполь? "Жирних" цілей до фіга, але ми щось не стріляємо... "План перемоги" в дії??? Де укр. шахеди, курва!
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04.11.2024 00:27 Відповісти
Не маніпулюй, ******* війна - це знищення військової потуги ворожої держави, а не мансійців у тундрі і тувінців у степах. Знищувати треба у першу чергу військовий потенціал агресора, а не запускати дрони аби куди на васюганські болота. Від того що дрон випадково вб'є кацапа у мухосранську, це не завдасть шкоди їхньому ВПК, і не полегшить нам справи на фронті. І Богу *****, хто жертва, а хто агресор.
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03.11.2024 23:22 Відповісти
Ти описуєш ідеальний варіант - війська акуратно обстрілюють один одного. Забудь про таке у випадку війни з рускіми.
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04.11.2024 00:22 Відповісти
знов маніпуляція з твого боку, я не казав про "війська акуратно обстрілюють один одного". Кинь вже нарешті дешеві спроби приписати мені якісь твої фантазії. Військова потуга ворога - це чи не найперше - його ВПК.
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04.11.2024 00:47 Відповісти
завжди можна знайти причину, щоб нічого не робити
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03.11.2024 21:47 Відповісти
ти сьогодні зарегався, щоб зразу ж свого лайна тут накинути? Ти уявленя зеленого не маєш про виробництво дронів дальньої дії. Краще своїми виборами займись.
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03.11.2024 22:24 Відповісти
ти краще на карті шукай цілі для дронів.
тільки вибирай які не захищені.
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03.11.2024 22:26 Відповісти
а ти краще просто сходи *****, і не вдавай із себе тупого бумеранга, щоби я тебе не посилав двічі.
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03.11.2024 22:33 Відповісти
Не бачу твоїх "аналітичних" постів, на тему який трансформатор вразити

Здувся ?
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03.11.2024 22:35 Відповісти
так і знав, що ти таки тупий бумеранг, і тебе треба посилати повторно, бо зразу не розумієш.
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03.11.2024 22:39 Відповісти
Та до спаму відправляйте..не псуйте собі нерви..вони не відновлюються..це 100500%
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04.11.2024 00:26 Відповісти
та я і не нервуюсь через якогось одноденного ольгінського троля. Я загартованй ще тими часами на форумі, коли тут половина дописувачів були з ольгіно.
Тому на кнопку спам не натискаю, хай форумчани бачать "просунутого" україномовного кацапа.
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04.11.2024 00:51 Відповісти
тому що при владі пройдисвіти, вони тільки красти вміють
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03.11.2024 20:05 Відповісти
https://war.obozrevatel.com/ukr/chomu-rosijski-shahedi-litayut-nad-ukrainoyu-yak-u-sebe-vdoma.htm
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03.11.2024 21:46 Відповісти
Як "не зуміли"???
А програма Мінцифри про збирання БПЛА "на кухні"? А 40млрд, що Рєзніков виділив на безпілотники? А вилучення ПДФО з бюджетів громад на ті ж безпілотники? Це ж титанічна робота! Щоправда, ні грошей, ні безпілотників... Але ж який двіж! І пропіаритися є на чому!
Вони, ті що зараз при владі, "зуміли" те, що вміють, а не те, що треба. І "зуміли" на "відмінно"!
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03.11.2024 22:00 Відповісти
То було БПЛА на куні, а не на кухні
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03.11.2024 23:56 Відповісти
Раздайте полицаям автоматы и пулеметы и расставьте по периметру всех городов, пускай сбивают шахеды а не трахаются с проститутками. А в Киеве на крышах домов поставить расчеты с ПЗРК добивать прорвавшихся шахедов. А не смотришь вечером как шахед летает по Киеву вдоль и поперек а его то тут то там пулеметами просто гоняют всю ночь
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03.11.2024 19:06 Відповісти
... Шановний!!! Дитячі пропозиції так і пруть від Вас..))) Ви хоч би у Вікіпедії почитали... як працює і по яких цілях ПЗРК... тим більше вночі....))) Принцип застосування... Ну от нащо писати всяку маячню... не розуміючі нічого? А поліції треба дійсно видати автомати та кулемети і відправити на передок... а не займатися хернею.. Коли на трасі Київ-Одеса вранці на КПП стоїть десяток мордоворотів ДАЇшників... то це дійсно сюрреалізм... Ї з автоматами вже...)))
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03.11.2024 19:20 Відповісти
Алекс Суров - як завжди сурОв!! Сурйозний дядька
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03.11.2024 19:27 Відповісти
.. адекватна людина ніколи не полізе у теми...в яких не розуміється від слова ЗОВСІМ! Але у нас маса Спеціалістів... які розбираються в темах від пологових станів у макак..до ядерної фізики включно... Ну а в військових темах... ну значна більшість...))) Один вже поліз туди... де нічого не розуміє... Зростом 150 см....хрипатий.. неголений... Результат по всій Україні!!!
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03.11.2024 19:38 Відповісти
Ви заходьте в теми про "Відключення світла" - там взагалі фурор кожного разу ))
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03.11.2024 20:11 Відповісти
.. це коли у нас в Києві нема світла... а ми продаємо його за кордон?... Так по моїй авіаційній стезі тут маса спеціалістів.. Навчають ..як літати..чим збивати... куди летіти... Як бистренько перевчитися з Міг-29 на F-16 за два-три місяці... Це не диво... У нас навіть офіційні експерДи є... Чого стоїть лжеполковник ...та бойовий льотчик-інструктор з призвищем Світан..., який НІКОЛИ!! не літав у стройових частинах... всю службу провів у учбовому полку... звільнений з армії у 2000 році узванні майора.. (правда на пенсію дали підполковника) і який зараз несе по ТБ таку маячню...що у військових авіаторів не те що вуха рухнуть... Просто відвалюються від маячні...)) А Ви тут про пересічних згадуєте...)) Багато чого у світі невиліковне....)))
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03.11.2024 20:45 Відповісти
73% нікуди не поділися
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03.11.2024 21:43 Відповісти
"маладци хлопци - все атмінусовалі"
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03.11.2024 21:52 Відповісти
Так) Кожного разу як вимикають світло - це робиться штучно. тобто люди на серйозних щщах вважають, що масовані обстріли ніяк не впливають на енергетику. А ще були такі пропозиції:

- зарити всю енергетика під землю. Включно з ЛЕП;
- заживити всю Україну від величезного павер-банку (як в Австралії - але там ніхто всю країну не живить - там на 6-10 хв, щоб запустити генератори);
- зробити якийсь захист, який стовідсотково унеможливить влучання в станції/підстанції;
- енергію продають;
- вимикають спеціально. А продають саме тоді, коли є руйнування після атаки. Ну логічно ж - всі так в світі роблять!
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03.11.2024 23:25 Відповісти
Тут я з Вами незгодна..під всі обстріли та руйнування зеп@дли роблять підвищення цін на ЕЕ, комуналку, продцкти харчування...вже анонсували нові підвищенн, на ЕЕ, воду, опалення..
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04.11.2024 00:30 Відповісти
"Єто" не Суров, це-Носов, реінкарнація.
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03.11.2024 21:23 Відповісти
3.14дари 24/7.
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03.11.2024 20:06 Відповісти
Маю буди гідна відповідь по рашистану, та по тилах ворога на окупованих територіях, ці виродки розуміють тільки силу
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03.11.2024 21:42 Відповісти
А які були ракети в "потужній ракетній програмі" Петра? (назви та характеристики).
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03.11.2024 22:04 Відповісти
Оо, зелений підарок?
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04.11.2024 00:28 Відповісти
Це якщо не читати видалений коментар...
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04.11.2024 06:25 Відповісти
Свят 3c8833e4 . У Петра розроблялись "Гром 2". До москви б долітали.
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03.11.2024 22:16 Відповісти
Потужно бачити, коли в Києві перший же шахед спокійно пролітає місто. Вранці знов дізнаємось, що всі шахеди Києва збито. І тупі пояснення що їх занадто багато...

мать його першому за вечір шахеду нічого не можна зробити
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03.11.2024 23:33 Відповісти
Питання не в тому, що прилетів рускій шахед. Питання: ДЕ НАШІ ШАХЕДИ??
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04.11.2024 00:30 Відповісти
наші "шахєди" називаютья "Лютий", "Бобер", "Брама", "Ніндзя". Де вони знаходяться, звісно, вам ніхто не скаже, та і воно нам і не треба знати.
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04.11.2024 01:43 Відповісти
Чим далі - тим більше цих дронів буде літати. Тривогу можна буде не вмикати. Або не вимикати.
Та і санкції для параші, як бачимо до одного місця.
З гімна і палок клепають, аж гай шумить. З 50 кг вибухівки... Заспамили ППО.
Зате в нас за три роки не спромоглись навіть скопіювати ці іранські кукурузники.
Без санкцій, бери що хочеш, все дадуть. Окрім розуму.
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04.11.2024 02:09 Відповісти
Тому й війну зелень всирає вже повністю. Немаж мізків, при владі - упирі та самодури. Їм захист країни не сплющився, вони за роки війни прібарахлілісь і готові вже звалювати з награбованим.
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04.11.2024 02:12 Відповісти
 
 