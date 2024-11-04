В Україну з кількох напрямків залетіли російські "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 3 листопада росіяни запустили по Україні "Шахеди".
Про це інформують Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
"Група ударних БПЛА на півночі Сумщини! Курс південно-західний", - йдеться в повідомленні.
Оновлення щодо руху БпЛА
- на північному сході Чернігівської області в напрямку Чернігова;
- на півночі Сумщини курсом на Глухів;
- на заході Сумщини курсом на Ромни;
- на півночі Сум курсом на Суми!
Оновення станом на 22:22
- на півдні Чернігівщини курсом на Київ;
- на межі Сумської та Чернігівської областей курсом на північний захід;
- на південному заході від Сум курсом на південний схід;
- на кордоні Сумської та Київської областей курсом на Київ;
- на Миколаївщині на схід та захід від міста курсом на північний захід.
- на півдні Одещини в акваторії Чорного моря курсом на Татарбунари.
Оновення станом на 22:57
- на півночі Чернігівщини курсом на південний захід;
- на півночі Київщини курсом на південний захід;
- на північному заході від Сум курсом на південний захід;
- на межі Полтавської та Черкаської областей курсом на південний захід;
- на північному заході від Миколаєва курсом на місто;
- на захід від Кривого Рогу курсом на Черкаси;
- на півдні Одещини курсом на Болград.
Оновлення станом на 00:32 4 листопада
- група БПЛА на північному заході Чернігівської області курсом південний захід;
- група БПЛА на сході Житомирщини курсом на Білу Церкву;
- БПЛА на межі Київської та Черкаської областей курсом на Черкаси;
- БПЛА на межі Сумської та Полтавської областей курсом на південний захід;
- БПЛА на півночі Полтавщини курсом на Черкащину;
- БПЛА на Одещині на північ від Ізмаїлу курсом на захід.
Оновлення станом на 01:22
- група БПЛА на півночі Київщини курсом на захід;
- група БПЛА на південному сході Київської області курсом на Черкащину;
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2. Де наші заводи??
Потрібно знищувати русню повністю і категорично. Бог розбереться, хто невинна жертва.
Зайняли частину Куоської області - і що? Наші війська по суті там боронять сади, які наф нікому не потрібні. Раші пофіг на ту курщину
тільки вибирай які не захищені.
Здувся ?
Тому на кнопку спам не натискаю, хай форумчани бачать "просунутого" україномовного кацапа.
А програма Мінцифри про збирання БПЛА "на кухні"? А 40млрд, що Рєзніков виділив на безпілотники? А вилучення ПДФО з бюджетів громад на ті ж безпілотники? Це ж титанічна робота! Щоправда, ні грошей, ні безпілотників... Але ж який двіж! І пропіаритися є на чому!
Вони, ті що зараз при владі, "зуміли" те, що вміють, а не те, що треба. І "зуміли" на "відмінно"!
- зарити всю енергетика під землю. Включно з ЛЕП;
- заживити всю Україну від величезного павер-банку (як в Австралії - але там ніхто всю країну не живить - там на 6-10 хв, щоб запустити генератори);
- зробити якийсь захист, який стовідсотково унеможливить влучання в станції/підстанції;
- енергію продають;
- вимикають спеціально. А продають саме тоді, коли є руйнування після атаки. Ну логічно ж - всі так в світі роблять!
мать його першому за вечір шахеду нічого не можна зробити
Та і санкції для параші, як бачимо до одного місця.
З гімна і палок клепають, аж гай шумить. З 50 кг вибухівки... Заспамили ППО.
Зате в нас за три роки не спромоглись навіть скопіювати ці іранські кукурузники.
Без санкцій, бери що хочеш, все дадуть. Окрім розуму.