На Киевщине зафиксирован БПЛА, работаю ПВО, - КГВА

В ночь на 4 ноября на Киевщине работают силы противовоздушной обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телграм-канал Киевской городской военной администрации.

"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Напомним вечером 3 ноября россияне запустили по Украине "Шахеды".

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