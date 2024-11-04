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На Киевщине зафиксирован БПЛА, работаю ПВО, - КГВА

В Київській області працює ППО

В ночь на 4 ноября на Киевщине работают силы противовоздушной обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телграм-канал Киевской городской военной администрации.

"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Напомним вечером 3 ноября россияне запустили по Украине "Шахеды".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия атаки "Шахедов" на Киевщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Киевская область (4237) ПВО (2884) Шахед (1229)


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