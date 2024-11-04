На Київщині зафіксовано БпЛА, працює ППО, - КМВА
В ніч на 4 листопада на Київщині працюють сили протиповітряної оборони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телграм-канал Київської міської військової адміністрації.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо ввечері 3 листопада росіяни запустили по Україні "Шахеди".
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