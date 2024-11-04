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На Київщині зафіксовано БпЛА, працює ППО, - КМВА

В Київській області працює ППО

В ніч на 4 листопада на Київщині працюють сили протиповітряної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телграм-канал Київської міської військової адміністрації.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо ввечері 3 листопада росіяни запустили по Україні "Шахеди".

Читайте: Наслідки атаки "Шахедів" на Київщину. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4131) ППО (3326) Шахед (1232)


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