На Київщині зафіксовано БпЛА, працює ППО, - КМВА

В ніч на 4 листопада на Київщині працюють сили протиповітряної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телграм-канал Київської міської військової адміністрації.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо ввечері 3 листопада росіяни запустили по Україні "Шахеди".

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