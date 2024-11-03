Наслідки атаки "Шахедів" на Київщину. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували наслідки атаки ворожих дронів на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Сьогодні вночі та вранці вогнеборці вісім разів залучались на ліквідацію пожеж, спричинених падінням уламків.

Так, у селі Софіївська Борщагівка сталося загоряння легкового автомобіля. Пожежу ліквідовано.

У селі Здорівка Обухівського району ліквідовано загоряння двоповерхового житлового будинку на площі 100 кв. м.

У селі Нижча Дубечня рятувальниками ліквідовано пожежу покрівлі господарчої споруди.

Також ліквідовано загоряння лісової підстилки у Вишгородському, Обухівському та Фастівському районах.











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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що на Київщині уламками пошкоджено вікна у багатоповерхівках, також горів дах будинку.