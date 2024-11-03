Последствия атаки "Шахедов" на Киевщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели ликвидировали последствия атаки вражеских дронов на Киевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Напоминается, что сегодня ночью и утром пожарные восемь раз привлекались на ликвидацию пожаров, вызванных падением обломков.

Так, в селе Софиевская Борщаговка произошло возгорание легкового автомобиля. Пожар ликвидирован.

В селе Здоровка Обуховского района ликвидировано возгорание двухэтажного жилого дома на площади 100 кв. м.

В селе Нижняя Дубечня спасателями ликвидирован пожар кровли хозяйственной постройки.

Также ликвидировано возгорание лесной подстилки в Вышгородском, Обуховском и Фастовском районах.











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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что на Киевщине обломками повреждены окна в многоэтажках, также горела крыша дома.