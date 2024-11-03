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Последствия атаки "Шахедов" на Киевщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели ликвидировали последствия атаки вражеских дронов на Киевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Напоминается, что сегодня ночью и утром пожарные восемь раз привлекались на ликвидацию пожаров, вызванных падением обломков.

Так, в селе Софиевская Борщаговка произошло возгорание легкового автомобиля. Пожар ликвидирован.

В селе Здоровка Обуховского района ликвидировано возгорание двухэтажного жилого дома на площади 100 кв. м.

В селе Нижняя Дубечня спасателями ликвидирован пожар кровли хозяйственной постройки.

Также ликвидировано возгорание лесной подстилки в Вышгородском, Обуховском и Фастовском районах.

Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за дроновой атаки повреждены электросети на Киевщине: энергетики возвращают свет, - ДТЭК

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что на Киевщине обломками повреждены окна в многоэтажках, также горела крыша дома.

Автор: 

Киевская область (4237) Шахед (1229)


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