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Оккупанты совершили очередную атаку на Киев: все дроны были обезврежены

Робота ППО на Сумщині

В ночь на 4 ноября российские захватчики в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГВА.

В результате этой атаки дронов на столицу произошло падение обломков. В Оболонском и Деснянском районах они упали на открытой территории. Были зафиксированы локальные пожары - горела трава и подстилка. Без пострадавших и разрушений.

По информации городского головы Виталия Кличко, в Деснянском районе обломки упали на территории парка "Муромец", в Оболонском - горели зеленые насаждения на набережной.

Напомним, вечером 3 ноября россияне запустили по Украине "Шахеды". Беспилотники залетели с нескольких направлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия ночной атаки "шахедов" на Киевщину: повреждения зафиксированы в пяти районах области

Автор: 

Киев (25791) Воздушные атаки на Киев (805)


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Я не зрозумів ,у собачі буди попало ?
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04.11.2024 06:37 Ответить
Де удари по москві?
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04.11.2024 08:48 Ответить
 
 