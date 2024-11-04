Оккупанты совершили очередную атаку на Киев: все дроны были обезврежены
В ночь на 4 ноября российские захватчики в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Работали силы ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГВА.
В результате этой атаки дронов на столицу произошло падение обломков. В Оболонском и Деснянском районах они упали на открытой территории. Были зафиксированы локальные пожары - горела трава и подстилка. Без пострадавших и разрушений.
По информации городского головы Виталия Кличко, в Деснянском районе обломки упали на территории парка "Муромец", в Оболонском - горели зеленые насаждения на набережной.
Напомним, вечером 3 ноября россияне запустили по Украине "Шахеды". Беспилотники залетели с нескольких направлений.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
stathunt80 777
показать весь комментарий04.11.2024 06:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
время
показать весь комментарий04.11.2024 08:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль