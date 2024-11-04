Оккупанты совершили очередную атаку на Киев: все дроны были обезврежены

В ночь на 4 ноября российские захватчики в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГВА.

В результате этой атаки дронов на столицу произошло падение обломков. В Оболонском и Деснянском районах они упали на открытой территории. Были зафиксированы локальные пожары - горела трава и подстилка. Без пострадавших и разрушений.

По информации городского головы Виталия Кличко, в Деснянском районе обломки упали на территории парка "Муромец", в Оболонском - горели зеленые насаждения на набережной.

Напомним, вечером 3 ноября россияне запустили по Украине "Шахеды". Беспилотники залетели с нескольких направлений.

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